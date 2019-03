Elisabetta Gregoraci/ Guest star a “Made in sud”: “Parteciperò a tutte le puntate”

Elisabetta Gregoraci non sarà più al timone di Made in sud: a partire da questa sera, la conduttrice dovrà lasciare il testimone a Stefano De Martino e Fatima Trotta, pronti a prendere le redini di un’edizione tutta rinnovata. L’ex lady Briatore, però, questa sera sarà comunque sul palco in qualità di guest star, poiché fortemente richiesta dal nuovo direttore di Rai 2 Carlo Freccero. Presente tra i protagonisti della conferenza stampa dello scorso 27 febbraio, la Gregoraci ha infatti ringraziato Freccero per aver la voluta nuovamente in trasmissione, ma nel farlo, si legge su Tv Blog, lo avrebbe erroneamente definito “Direttore generale”. Ai microfoni della conferenza stampa, la conduttrice ha inoltre svelato i motivi per i quali ha scelto di tornare su Rai 2, nonostante il suo ruolo sia stato fortemente ridimensionato: “Ci tenevo a dare il mio contributo”. Quale sarà la sua nuova avventura in qualità di guest star?

“Mi sono guadagnata il ruolo di guest star”

“Made in Sud è parte di me”. A parlare è Elisabetta Gregoraci, che raggiunta dal settimanale Oggi ha parlato del suo nuovo ruolo nello show che le ha donato la popolarità. “Quest’anno – ha ammesso l’ex lady Briatore – mi sono guadagnata il ruolo di guest star proprio sul campo. Anche grazie alle 150 puntate di questo programma che ho condotto sin dall’esordio in Rai, quando ero l’unico volto già noto a livello nazionale”. La Gregoraci assicura infatti che, nel corso della nuova stagione, non sarà un personaggio secondario né avrà un ruolo marginale; al contrario, sarà presente in ogni serata con uno scopo ben diverso, un ruolo che, conferma la conduttrice, le è stato cucito addosso. A partire da questa sera, la Gregoraci mostrerà quindi al pubblico di Rai 2 un nuovo lato di sé, cosa dobbiamo aspettarci dalla sua nuova avventura?

“All’inizio era una scommessa”

Anche se non sarà più al timone di Made in sud, Elisabetta Gregoraci tornerà questa sera su Rai 2 poiché richiesta dai piani alti della tv di Stato: “La Rai mi ha fortemente voluta sebbene avessi già preso altri impegni – ha rivelato la showgirl in un’intervista al settimanale Oggi – ho un film in uscita con Mimmo Calopresti a cui tengo molto ma che ha richiesto e richiede ancora un bell’impegno in termini di tempo”. Dire di no a Made in sud, ha ammesso però la Gregoraci, sarebbe stato del tutto impossibile: “è stato il mio primo contatto con il mondo dei comici e lì ho appreso quindi i tempi della comicità”. La sua avventura al timone dello show comico di Rai 2 è stata infatti “un’esperienza bellissima”, di cui conserva con orgoglio il ricordo e alla quale sa di aver dato tanto: “Era una vera e propria scommessa all’inizio, di puntate ne avevano previste davvero poche”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA