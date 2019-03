Emanuela Tittocchia e Mariano Catanzaro/ Nuove accuse dopo la rottura a Pomeriggio 5

Nel salotto di Pomeriggio 5 si torna a parlare di Emanuela Tittocchia e delle sue tormentate questioni di cuore. Dopo la storia con Biagio D’Anelli, l’attrice ha avuto un flirt con l’ex tronista di Uomini e Donne Mariano Catanzaro, conclusasi però poco dopo per alcune scoperte fatte su di lui. Proprio alcuni giorni fa, a Pomeriggio 5, la Tittocchia si era sfogata, accusando Mariano di essere stato aggressivo: “Quando un uomo fa finta di essere un uomo e vede la sua donna piangere per fragilità magari causate da lui stesso non alza la voce, non diventa aggressivo, non punta il dito…. nessuno a me dice “fai la femmina. Perché se fai così sei una me…da”. La posizione di Mariano è stata aggravata da alcune segnalazioni che la Tittocchia avrebbe poi ricevuto da alcune ragazze: “Su Instagram mi hanno messo in guardia tante ragazze su di lui, dicendomi che era la peggior persona del mondo.” ha infatti dichiarato.

MARIANO CATANZARO PRONTO A REPLICARE ANCORA?

Oggi, nella nuova puntata di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso è pronta a tornare sull’argomento a quanto pare con la replica di Mariano Catanzaro ad Emanuela Tittocchia. C’è però da dire che l’ex tronista aveva già voluto dire la sua su Instagram, dove ha spiegato la sua versione dei fatti: “Probabilmente lei ha rimosso tante cose belle. Adesso lei sta dicendo tante cose negative perché ci siamo lasciati. Non è carino dire queste cose assurde. Emanuela, ricordati quante cose belle abbiamo fatto.” Mariano si è anche scusato, motivando il suo comportamento: “Se in quel momento ho avuto un tale comportamento, riconosco poco carino, è perché tu hai pensato di me una cosa non vera, offendendomi. Mi hai accusato di una cosa che io non avevo fatto. Sono deluso fortemente. Nonostante sia finita continuo comunque a volerle bene”.

