Fabrizio Corona vs Riccardo Fogli, Isola dei Famosi/ Tutto sul tradimento di Karin Trentini?

Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi, nuovamente ospite di un reality show. Dopo essere entrato nella Casa del Grande Fratello Vip per un confronto con la sua ex Silvia Provvedi, ora è pronto ad approdare addirittura all’Isola dei Famosi. A riportare la clamorosa indiscrezione è stato il settimanale Spy Magazine annunciando un colpo di scena pensato quasi certamente per dare una bella spinta agli ascolti tv in occasione della nuova puntata del programma condotto da Alessia Marcuzzi. “Secondo le nostre fonti Corona risponderà a muso duro a Riccardo Fogli per un motivo secondo lui “molto grave”, ma ancora tenuto segreto”, ha rivelato Spy tramite i propri canali social. Di cosa si tratterà? In merito al “motivo grave” al momento non si conoscono ulteriori particolari ma a detta del magazine specializzato in gossip, Corona confermerà nel corso del faccia a faccia con Fogli anche lo scoop lanciato proprio dal suo portale ovvero il presunto tradimento della moglie di Riccardo, Karin Trentini, con Giampaolo Celli. “Si prevedono scintille in studio…”, anticipa Spy. Ed il confronto tra l’ex re dei paparazzi e l’ex Pooh ora naufrago in Honduras potrebbe davvero segnare la parte più interessante ed attesa dell’intera serata.

RICCARDO FOGLI E IL PRESUNTO TRADIMENTO

Riccardo Fogli aveva già avuto modo di conoscere almeno in parte il gossip in merito al presunto tradimento da parte della moglie Karin Trentini con Giampaolo Celli ma in quella circostanza aveva categoricamente smentito i rumors, riabbracciando la donna volata per l’occasione fino in Honduras. Un approdo che era servito a tranquillizzare il cantante ex dei Pooh il quale però stasera sarà certamente messo di fronte alle ultime novità, spiegate a quanto pare proprio da Fabrizio Corona, artefice dello scoop che andrebbe a confermare il “corna-gate”. Ieri pomeriggio, a commentare ancora una volta i rumors sul presunto triangolo Fogli-Karin-Celli è stato proprio quest’ultimo, intervenuto nel salotto di Domenica Live. Se in precedenza si era dichiarato amico di Fabrizio Corona, in questa circostanza ha invece messo in dubbio la loro amicizia smentendo a gran voce il gossip sul suo conto e in particolare lo scoop lanciato dall’ex re dei paparazzi. Ora però, non ci sarebbe solo la notizia di Fabrizio Corona con il racconto dettagliato pubblicato sul suo magazine online ma anche le immagini pubblicate sul settimanale diretto da Riccardo Signoretti, Nuovo e che immortalano Trentini e Celli abbracciati su un divanetto. Lui ha tentato di difendersi: “Ricordo esattamente dove è stata fatta questa foto, prima del concerto ad Ariccia c’era anche Riccardo Fogli. Prima e dopo l’evento c’è questa sintonia, questa affinità tra organizzatori e artisti”, ha spiegato, ma la sua motivazione non è sembrata molto convincente.

NUOVE PROVE SUL PRESUNTO TRIANGOLO FOGLI-TRENTINI-CELLI

Secondo Giampaolo Celli, tra lui e Karin Trentini, moglie di Riccardo Fogli, ci sarebbe solo un’amicizia. Nessun flirt in corso né relazione avuta in passato. A rafforzare tuttavia la tesi di Fabrizio Corona sarebbero però ulteriori indizi emersi nel corso di Domenica Live e che potrebbero emergere anche stasera nell’ambito del confronto tra lo stesso Corona e Fogli. Si tratta nel dettaglio di due foto pubblicate da Karin sui social. La prima mostrerebbe l’interno di un’auto, secondo Signoretti appartenente proprio a Celli, mentre la seconda una bottiglia di birra con una collana e un orologio da uomo, entrambi gli oggetti riferibili a Giampaolo. “Per me quella catenina non è mia”, ha tentato ancora di smentire l’imprenditore a Domenica Live. E sull’immagine della vettura ha dichiarato: “Ho una macchina come quella, ma non sono il solo, non si vede nemmeno la targa”. Karin ha affidato a Instagram la sua replica dopo le ultime novità: “Il mio silenzio è accompagnato dal vostro profondo affetto, sto piangendo mentre scrivo questo. Grazie per il vostro sostegno e amore, non lo dimenticherò mai”. In un ultimo “Ps” ha fatto sapere che “mio marito non ci ha creduto e ancora rosicano. Io non cado in provocazioni per un po’ di visibilità, infatti ho rinunciato ad andare in programmi tv”.



