Fast & Furious – Solo parti originali/ Video, su Italia 1 il film (oggi, 4 marzo)

è l’offerta della prima serata di oggi, 4 marzo 2019, di Italia 1. Si tratta del quarto film della nota serie che è stato realizzato negli Stati Uniti nel 2009. La sua distribuzione in Italia è stata curata dalla Universal Pictures, con il soggetto scritto da Gary Scott Thompson, la sceneggiatura di Chris Morgan e la regia del taiwanese Justin Lin. Quest’ultimo ha diretto ben quattro capitoli della lunga saga, oltre alle altre pellicole Better Luck Tomorrow, Annapolis, Community e Star Trek Beyond. Protagonista principale è il performer american Vin Diesel, noto anche per i film xXx, Il risolutore, Hitman – L’assassino e la serie Riddick. Al suo fianco, ecco il compianto Paul Walker, tragicamente scomparso nel 2013 in seguito ad un incidente stradale e famoso grazie ai titoli The Skulls – I teschi, Timeline – Ai confini del tempo, Trappola in fondo al mare e Lazarus Project – Un piano misterioso. C’è anche la star Jordana Brewster, già vista in Verità apparente, Appuntamento da sogno! e Non aprite quella porta – L’inizio. Nel cast sono presenti anche Michelle Rodriguez, John Ortiz, Jack Conley, Laz Alonso e Gal Gadot.

Clicca qui per il trailer

Fast & Furious – Solo parti originali, la trama del film

Andiamo a leggere la trama di Fast & Furious – Solo parti originali. Il film si apre con il protagonista Dominic Toretto costretto a scappare in Repubblica Dominicana dalla polizia. Dopo aver compiuto varie rapine con la sua banda, scopre che la sua Letty è stata uccisa e torna a Los Angeles per i suoi funerali, seppur di nascosto. Insieme a Brian, Dominic insegue l’assassino battendo dierse piste. L’obiettivo dei due è prendere parte ad una corsa clandestina e vincerla ad ogni costo per entrare nel giro malavitoso di Arturo Braga e fare luce sulla morte di Letty. Si scopre che Fenix è l’esecutore dell’omicidio della ragazza, mentre Brian viene ordinato di arrestare Dom senza poi farlo. Dom viene ferito da un proiettile e viene a scoprire che Letty stava lavorando sotto copertura per Brian. Tra i due si scatena un litigio cruento e attendono i crudeli Braga e Campos. Alla fine, il primo viene ucciso da Dom, che viene condannato a 25 anni di reclusione e viene liberato da Brian

Il trailer del film