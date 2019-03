FATIMA TROTTA/ De Martino? Da napoletano ha tempi comici perfetti” (Made in Sud)

Fatima Trotta

è pronta a tornare alla guida di Made In Sud, il programma comico trasmesso in prima serata su Rai2. Un programma che considera come un figlio come ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni: “Made in sud è un figlio che porto per mano alla maggiore età. Con Stefano parliamo la stessa lingua, ha i tempi comici giusti, è simpatico, dinamico e anche bello, per la gioia delle donne. Inizialmente ero titubante perché pensavo fosse un ballerino, non un conduttore. Invece è una grandissima scoperta”. Quest’anno la conduttrice sarà affiancato da Stefano De Martino su cui inizialmente non nasconde di avere avuto qualche dubbio. Intervistata dal settimanale DiPiùTv ha detto: “Quando mi hanno detto che sarei stata affiancata da lui, ho avuto qualche perplessità. Stefano porta con sé un mondo di gossip, ma noi siamo un programma comico. Pensavo: “E’ un ballerino, ha fatto altri programmi, ma niente come Made in Sud: sarà capace?”.

Fatima Trotta su Stefano De Martino

Fatima Trotta si è ricreduta molto presto sulle qualità di Stefano De Martino, suo partner nella nuovissima edizione di Made In Sud 2019. La conduttrice, infatti, durante le provo ha avuto modo di scoprire le capacità di intrattenitore dell’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi: “Durante le prove ho scoperto che, da napoletano quale è, ha tempi comici perfetti! ha rivelato la Trotta dalla pagine di DiPiùTv. Non solo, la Trotta parlando sempre di Stefano De Martino ha raccontato che il suo arrivo nello show sta mettendo a dura prova la sua forma fisica visto che è molto goloso e durante le prove stuzzica di tutto. Per questo motivo la Trotta ha raccontato: “Sono corsa dal nutrizionista per mettermi a dieta. Stefano De Martino è bello, non voglio sfigurare accanto a lui”. Poi la Trotta ha parlato anche del suo rapporto unico con la città di Napoli: “Ho un rapporto viscerale con Napoli. Amo tornare alle origini, a casa. Noi napoletani siamo così: ci trasferiamo, ma il cuore rimane sempre lì. Nelle pause, con Stefano andiamo in giro e ci regaliamo pranzetti a base di pizze e mozzarelle. Ora però dobbiamo metterci a dieta che sta per iniziare il programma!”.





