Flora “Rina” Caglioni, nonna di Luca Vismara/ “Non ho il lato B di Belen Rodriguez”

È una nonna social quella di Luca Vismara, donna Rina Caglioni. Il suo vero nome è Flora, dice subito nella biografia del suo profilo Instagram, ma preferisce che l’altro nome. Non è molto attiva online, anche se ad un certo punto è diventata testimonial di Victoria Secret e la vediamo posare per il brand all’interno del Royalton New York Hotel. Senza dubbio ama viaggiare nonna Rina, che durante l’esperienza di Luca ad Amici di Maria De Filippi non gli ha mai fatto mancare il suo sostegno. “Una bella mangiatina di pesce con mio nipote non me la toglie nessuno“, scrive un anno fa mentre sorride alla fotocamera, sullo sfondo il mare e la montagna di Framura, in provincia di La Spezia. E persino ironica nonna Rina: “Non ho il lato B di Belen Rodriguez“, dice in un altro post, ma è agile e scattante. Tanto da arrampicarsi con facilità fra le trincee della Prima Guerra Mondiale. Oppure ancora in una breve imitazione di Barbara d’Urso, con le mani ai fianchi come quando riprende i concorrenti del GF. Clicca qui per guardare la foto di Rina Caglioni. Diversi mesi dopo la ritroviamo a Mosca, per l’ultimo post pubblicato nell’ottobre dell’anno scorso. Una nuova dimostrazione di quanto nonna Rina non ami proprio stare a casa.

Flora “Rina” Caglioni, una nonna social per Luca Vismara

Nessun nuovo messaggio sui social da parte di Rina, alias Flora Caglioni e nonna di Luca Vismara. Il suo ultimo messaggio su Facebook risale al maggio dell’anno scorso, quando continua a promuovere il nipote durante la sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi. La nonna infatti, con cui il cantante condivide un grande ed affettuoso legame, non ha esitato un solo attimo a diventare social pur di sostenerlo da vicino. poche notizie invece sulla donna, tranne che è romantica ed adora le storie strappalacrime. Soprattutto se si parla di amori che sfidano il tempo, coppie che rimangono insieme per lunghi decenni e riescono ancora a mostrarsi fidanzatini. Non sono rari infatti i post che condivide su anziani che si amano ancora dopo 71 anni di matrimonio oppure nonne e nipotini ed animali. Fra questi il tenero cocker della nipote Emanuela. Nonna Rina è senza freni ed è persino una grande appassionata di sport. La sua squadra del cuore? Senza dubbio l’Inter, che spesso è andata a tifare allo stadio, “anche sotto la pioggia“.

