Gemma Galgani e Rocco Fredella/ Uomini e donne, arriverà il sì per loro?

Una nuova puntata di Uomini e donne prende il via oggi ripartendo proprio da Gemma Galgani e Rocco Fredella. I due, a dir il vero, passano sempre più in secondo piano rispetto ad altri ma, almeno per il momento, terranno banco al centro dello studio per raccontare della settimana che hanno passato insieme dopo tutto quello che è successo in studio la scorsa volta. Gemma Galgani non solo ha avuto modo di dire la sua su Rocco e sulle sue continue proposte di stare insieme anche fuori dal programma, ma anche con Gian Battista reo di aver offeso la dama parlando dei suoi dieci anni in trasmissione senza mai andare oltre e senza mai trovare l’amore: “Io l’ho trovato ed è finita così, e tu? Da dieci anni stai qua a Uomini e donne”.

GEMMA GALGANI E ROCCO FREDELLA INSIEME OPPURE NO?

Il punto centrale rimane ancora la questione “amore” tra Gemma Galgani e Rocco Fredella. Il cavaliere sembra pronto ad andare oltre con la dama invitandola spesso a lasciare lo studio insieme a lui ma senza ottenere molto visto che la dama continua a tirarsi indietro puntando sul fatto che lui sembra davvero poco romantico e, quindi, poco interessato a lei nel senso di “attenzioni” e non quelle sessuali che sembra ci siano già. Rocco ha solo voglia di farsi notare come gli fa notare qualcuno o i due alla fine stanno prendendo in giro tutti e stanno giocando solo per un po’ di visibilità? Sicuramente alla fine di questa edizione dovrà arrivare una risposta a riguardo perché i fan stanno iniziando un po’ a spazientirsi e anche Tina Cipollari sembra aver ormai mollato la presa sulla dama torinese tra sketch e battutine.

