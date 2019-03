Guido Bellitti, marito Marina La Rosa/ “Credo a quelle coppie che dicono di odiarsi”

Guido Bellitti e Marina La Rosa sono stati fidanzati per cinque anni prima di decidere di fare la classica camminata verso l’altare. La location prescelta per il grande giorno è in provincia di Caserta, nella chiesetta della Madonna Assunta di Casamostra, ed è stato di sicuro uno dei matrimoni vip più attesi di quell’anno. Grande affluenza alla cerimonia che ha reso moglie il celebre volto della prima edizione del Grande Fratello, con vip come Massimo Lopez e Sabrina Ghio, conosciuta per il suo ruolo di tronista in Uomini e Donne. Un lieto evento per Bellitti e per la sua compagna di vita, nonostante la cerimonia sia stata celebrata a pochi mesi di distanza dalla morte di Pietro Taricone, a causa di un incidente in volo dovuto al paracadute. La love story fra Marina e Bellitti è invece rapida e fulminante, da quel momento in cui i due si incontrano a Favignana. Lui è un avvocato specializzato Diritto Europeo, diviso fra lo studio di Roma e i mandati per clienti di Bruxelles, oltre che nel resto dell’Europa. Come ricorda Wdonna, in base agli indizi sembra che Bellitti sia originario di Roma, anche se la notizia non è verificata.

Guido Bellitti, un marito riservato

Il matrimonio fra Marina La Rosa ed il marito Guido Bellitti è stato di certo cruciale per la vita dell’ex gattamorta del Grande Fratello ed ora in prima linea all’Isola dei Famosi 2019. La Naufraga infatti decide di lasciare il mondo dello spettacolo subito dopo la partecipazione al reality, complice il rapporto con il marito e la nascita dei due figli. La coppia infatti ha dato alla luce Andrea Renato, di 10 anni, ed il piccolo Gabriele, biondissimo e di 8 anni. Entrambi sono apparsi in video nelle prime settimane dell’Isola, per fare una grande sorpresa alla mamma. Guido invece ha deciso di rimanere nell’ombra, in perfetta linea con quella riservatezza che lo ha spesso visto lontano dai riflettori. Non è un caso infatti se si sa ben poco dell’avvocato romano, se non che è riuscito a creare una famiglia molto unita. Lo si intravede in qualche scatto pubblicato da Marina sui social, spesso fuori fuoco in volto. In una foto in particolare, la moglie dà infatti risalto alla scarpetta persa mentre si trova fra le braccia del suo Principe Azzurro. L’hashtag #tueio sembra confermare che l’uomo che la sorregge sia propri il marito Guido. Clicca qui per guardare la foto di Marina La Rosa e del marito. Tornando indietro nel tempo di almeno un anno, l’avvocato spunta di profilo a bordo barca: “Credo invece a quelle coppie che ogni tanto dicono di odiarsi e magari si odiano davvero, a quelle coppie che maledicono il giorno in cui si sono incontrati, a quelle coppie che però stanno sempre insieme“, scrive Marina. Più visibilità invece ai due bambini nati dalla coppia, che viaggiano sempre con mamma e papà e frequentano spesso Bruxelles, dove risiedono per seguire il padre nel suo lavoro.

