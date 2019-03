IL NOME DELLA ROSA, SERIE TV RAI 1 / Anticipazioni del 4 marzo 2019

IL NOME DELLA ROSA, LA SERIE TV SU RAI 1

Rai 1 presenta in prima mondiale Il nome della rosa, la serie Tv che riadatta il romanzo di Umberto Eco per il piccolo schermo internazionale. Oggi, lunedì 4 marzo 2019, verrà trasmessa la prima puntata, per un thriller storico che ci riporterà indietro nel tempo grazie ad una trama piena di misteri e delitti, sullo sfondo di un Nord Italia del Medioevo classico. Il cast raccoglie molteplici attori di fama mondiale, da John Turturro nei panni di Guglielmo da Baskerville a Damian Hardung per il ruolo di Adso e Rupert Everett nelle vesti di Bernardo Gui. Tre personaggi complessi ed in primo piano, che si intrecceranno grazie al cuore della narrazione: una serie di delitti avvenuti in un’abbazia spingono un monaco francescano ed il suo fedele assistente a fare luce sui responsabili ed assicurare all’0rdine un incontropacifico con il papato di Giovanni XXII. In totale contrasto un domenicano francese con le mani sporche di sangue e braccio destro del Pontefice, incaricato di sterminare eretici e chiunque osi mettere a rischio il potere della Chiesa. Nel cast troveremo inoltre Alessio Boni e Greta Scarano, entrambi presenti per ampliare una traccia del bestseller di Eco sui dolciniani. Un ordine minore considerato eretico dal Papa e già soggetto alle torture da parte di Gui. Grazie ai personaggi di Dolcino e della moglie Margherita, oltre alla figlia della coppia, Anna, che regalerà un doppio ruolo alla Scarano, verrà approfondito il passato ed il presente di quella che all’epoca verrà considerata una setta pericolosa. Troveremo inoltre Richard Sammel, Roberto Herlitzka e Stefano Fresi, oltre a Michael Emerson, James Cosmo e Sebastan Koch per ruoli minori.

Guglielmo da Baskerville sarà il protagonista di un intrigo che analizzerà nel profondo la spiritualità di un’abbazia complessa, soprattutto grazie alla presenza di monaci che appartengono a ordini diversi e che gestiscono gli equilibri oscuri di una comunità diffidente verso qualsiasi estraneo. Diretta da Giacomo Battiato e con un soggetto curato da Andrea Porporati, la miniserie si propone di dare uno sguardo profondo all’intreccio ideato da Umberto Eco, che con il suo romanzo ha voluto proporre una trama thriller inedita e di grande successo in tutto il mondo. E che già nell’86, a sei anni di distanza dalla pubblicazione del libro, ha ricevuto lodi da parte di pubblico e critica per il film diretto da Jean-Jcques Annaud e con protagonisti Sean Connery ed un giovane Christian Slater. Dal titolo fino al motto scelto per la chiusura, Il nome della rosa rappresenta il cuore della visione dei nominalisti, sicuri che l’universalità mascheri una purezza nuda, un nome, un ricordo oppure un segno. La stessa spinta investigativa che verrà assegnata al protagonista Guglielmo.

ANTICIPAZIONI DEL 4 MARZO 2019

EPISODIO 1 – Mentre Chiesa e Impero si trovano in conflitto, Adso decide di unirsi a Guglielmo da Baskerville per intraprendere la strada religiosa. Lo seguirà fino alle Alpi in un freddo novembre per assicurare che l’abbazia prescelta sia degna della Disputa che si terrà in seguito sul futuro della Chiesa. Una volta sul posto, i due scoprono che il monaco Adelmo è stato ucciso. Grazie al mandato dell’Abate, Guglielmo ed il suo assistente accettano di scovare il responsabile prima dell’arrivo di Bernardo Gui, alla guida di una delegazione papale. Guglielmo si mette subito all’opera ed interroga i diversi monaci che fanno parte della comunità, ma si dovrà confrontare con una certa resistenza e chiusura. Adso invece rimarrà folgorato dalla bella occitana, una ragazza che vive nella foresta e che cerca di fuggire alla guerra che l’ha resa orfana. La morte di Adelmo tuttavia sarà solo la prima di una lunga serie, perché già nel secondo giorno Venanzio verrà trovato morto a causa di un avvelenamento. Le tracce sembrano portare alla biblioteca gestita da Malachia e Berengario.



© RIPRODUZIONE RISERVATA