Isola dei Famosi 2019/ Eliminati e diretta 4 Marzo: arriva Fabrizio Corona, sarà scontro?

Proseguono le dinamiche in Honduras della 14esima edizione dell’Isola dei Famosi 2019. Questa sera, lunedì 4 marzo, in diretta su Canale 5, Alessia Marcuzzi condurrà l’ottavo appuntamento al fianco di Alda D’Eusanio e Alba Parietti in studio. In diretta tra palme, cocchi e concorrenti “agitati”, troveremo ancora una volta Alvin, inviato speciale sbarcato in gioco inizialmente nel ruolo di “spia”. La puntata si preannuncia già bollente, esattamente come rivelato da Spy. Ed infatti il settimanale ha diffuso la notizia bomba: Fabrizio Corona sarà l’ospite speciale dell’adventure game. “Colpo di scena all’Isola dei famosi. Lunedì sera, nel programma in onda di Alessia Marcuzzi, ci sarà Fabrizio Corona. Secondo le nostre fonti Corona risponderà a muso duro a Riccardo Fogli per un motivo secondo lui “molto grave”, ma ancora tenuto segreto. Corona inoltre confermerà la notizia lanciata dal suo portale, sul presunto tradimento della moglie di Fogli con un altro uomo. Si prevedono scintille in studio”, si legge su Instagram.

Isola dei Famosi: Riccardo Fogli protagonista assoluto

Nel frattempo in Honduras, parlando proprio di Riccardo Fogli, pare che il cantante abbia dei problemi con Paolo Brosio, grande compagno di avventura fin dal principio: cosa accade? Dopo la grandissima intesa, qualcosa si è definitivamente rotto tra di loro. Complici anche la fame e la molta stanchezza, le dinamiche dell’Isola dei Famosi 2019 si stanno infiammando ogni giorno che passa. Durante l’ultima discussione tra Brosio e Jeremias Rodriguez, il giornalista aveva accusato il quinto componente dei Pooh di non avergli dato il supporto sperato. Paolo ha confidato di essere molto deluso dal comportamento del musicista e proprio per questo motivo, non ha assolutamente fatto mistero del suo rammarico. Riccardo Fogli ha cercato di giustificarsi con l’amico: “Paolino io resto fuori da questa cosa perché tu sei capace di intendere e di volere. Se uno ti accusa sai difenderti benissimo da solo, sei forte e non hai bisogno di intermediari”.

Isola, tra forti intese e competizione

Questa sera, la nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2019 in diretta su Canale 5, sarà quasi interamente dedicata alle dinamiche di Riccardo Fogli. Tra il confronto con Fabrizio Corona e la delusione di Paolo Brosio, il celebre cantante sarà messo sotto stress. Con molta probabilità poi, ci sarà spazio anche per Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, i due fidanzatini “emarginati” dal resto del gruppo. Ci potrebbe essere anche un nuovo focus su Marco Maddaloni, uno dei concorrenti più “polemici” di questa edizione per via del suo spirito fortemente competitivo. Intanto prosegue anche la corsa verso la vittoria di Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni, i due maschi Alfa insieme sull’isola che non c’è, tra amicizia e velata (ma nemmeno tanto) competizione. Immaginiamo anche il nuovo focus sul proseguimento dell’amicizia speciale tra Ghezzal e Ariadna Romeno: come procede tra di loro? L’intesa sembra alle stelle.

Chi verrà eliminato tra Jeremias, Luca e Marina?

In nomination questa settimana: Jeremias Rodriguez, Luca Vismara e Marina La Rosa a rischio eliminazione. Chi tra loro dovrà abbandonare la 14esima edizione dell’Isola dei Famosi 2019? A rischiare maggiormente è l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi, proprio per la sua scarsa popolarità. Il ragazzo inoltre, nonostante abbia creato qualche dinamica litigando con Soleil, non è di certo interessante quanto Jeremias e Marina. In questa settimana, grande scalpore hanno catturato le rivelazioni di Roger Garth: un naufrago che sull’Isola ha un flirt, ha avuto una recente relazione con la trans Alessia Nobile. La ragazza si è confidata con il buon Fabiano di BitchyF, raccontando alcuni dettagli ma non svelando l’identità del diretto interessato: l’argomento verrà affrontato anche in diretta? “Ho avuto dei rapporti intimi con un concorrente dell’Isola, ma ho sempre pensato che non avesse tanto senso rivelare nome e dettagli, dato che quei rapporti si son consumati in luogo privato senza aspettative post rapporti”, ha rivelato. Essendo un argomento decisamente scottante, è probabile che verrà approfondito nel corso del nuovo appuntamento. Spazio in ultimo, per la prova leader e le nuove nomination.



© RIPRODUZIONE RISERVATA