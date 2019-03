Jane Alexander “Elia Fongaro mi manca”/ “Gli ho scritto, ma lui…”

Jane Alexander torna a parlare della storia finita con Elia Fongaro, che le manca ancora molto. Il loro amore era nato all’interno della casa del Grande Fratello Vip, tanto che lei aveva lasciato il suo fidanzato per iniziare una relazione con il seppur più giovane Elia. Jane ha voluto raccontare ai suoi fan, che le sottolineano spesso di riprovarci, quali sono le ultime notizie in merito: “Mi scrivete spesso di riprovarci. Io sono stata male. Ho preso una decisione impopolare poi, perché non ero più felice. Stavo cercando di credere anche io nella favola, ma questa non esisteva. Ho investito tanto nella nostra storia, emotivamente se non altro. le scelte fatte non le rinnego, ne rinnego il sentimento che provo per Elia. Solo che non eravamo felici. Gli ho scritto più di un messaggio e gli ho detto che mi mancava. Ho aperto l’ennesima volta il mio cuore a lui, ma dall’altra parte ho ricevuto una risposta: hai fatto tutto da sola. Forse è davvero l’unica risposta a questo“. Clicca qui per la foto.

Jane Alexander “Elia Fongaro mi manca”: il pubblico li rivorrebbe insieme

Jane Alexander ed Elia Fongaro ormai non stanno più insieme da un po’, ma il pubblico non si rassegna all’idea di non rivederli più insieme. Continuano ad essere molti quelli che scrivono a Jane di riprovarci, di parlare con Elia, questo perché il loro amore è nato in televisione. Sicuramente il pubblico si è affezionato a loro dopo averli visti conoscersi e amarsi all’interno della casa del Grande Fratello Vip. E per questo non possono immaginare che la situazione possa essere finita dopo così poco tempo. Un momento davvero particolare per chi esce da quella casa visto che di recente le cose sono precipitate anche tra Alessia Prete e Matteo Gentili con la ragazza che oggi ha annunciato la fine della loro storia nel salotto di Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso. Vedremo se tra Jane e Elia ci sarà magari in futuro una seconda chance.

La lettera di Jane





© RIPRODUZIONE RISERVATA