Jeremias Rodriguez sarà eliminato?/ Soleil lo fa sognare (Isola dei Famosi 2019)

Jeremias Rodriguez è ormai del tutto distaccato dal resto del gruppo dell’Isola dei Famosi 2019 ed il motivo è uno solo: la sua love story con Soleil Sorgé. I due sono così uniti da aver creato una sorta di barriera che possa difenderli dagli altri Naufraghi, ma non si può dire che il fratello di Belen abbia conquistato il pubblico da casa. Le polemiche non erano mancate fin dalla sua presenza al Grande Fratello Vip e continuano anche ora, per via di quel carattere fumantino che ha dimostrato in entrambi i contesti. Senza considerare che Soleil adora dargli man forte, soprattutto quando si tratta di prendere in giro i compagni. Rodriguez in particolare crede di aver pagato per le risposte piccate della biondina, dato che i Naufraghi hanno deciso di far finire lui in nomination in questa settimana. In occasione della parentesi su Isla Bonita, il ragazzo ha persino ventilato la possibilità di ritornare a Playa Uva con il coltello fra i denti, pronto ad iniziare una battaglia con tutti. Le cose però sono andate in modo diverso, visto che ha preferito scusarsi con Paolo Brosio per le accuse precedenti.

Jeremias Rodriguez, Isola dei Famosi 2019: non è riuscito a farsi volere bene

Jeremias Rodriguez non è riuscito a farsi ben volere sull’Isola dei Famosi 2019, né all’interno né all’esterno del reality. La spocchia che gli viene cucita addosso si addice bene ad una compagna come Soleil Sorgé e forse è proprio per questo che fra i due è nata subito una grande sintonia. Jeremias però ha sempre avuto modo di mostrare il suo lato fragile e nostalgico, finendo in lacrime al solo pensiero del nipote Santiago. La famiglia è sempre stata al primo posto dei suoi valori e l’unità dei fratelli Rodriguez è ormai passata alla storia. Che cosa ne penseranno Cecilia e Belen di quanto sta avvenendo nel reality? La tangera argentina ha già avuto modo di esporsi sui social, sottolineando di essere dalla parte del fratello e chiedendo al pubblico di supportare Jeremias in fase di televoto. Un premio per la sua sincerità. Intanto il pubblico continua a polemizzare sui social, ipotizzando che Jeremias e Soleil abbiano scelto di creare una coppia televisiva solo per riuscire ad ottenere dei consensi. Le storie d’amore di solito colpiscono i telespettatori e salvano dai televoti, ma sembra proprio che per Jeremias le cose andranno diversamente.

Sarà eliminato?

L’Isola dei Famosi 2019 potrebbe terminare questa sera per Jeremias Rodriguez, fra gli sfavoriti del pubblico. In nomination con due Naufraghi che non si sono fatti ben volere dal resto del gruppo, il concorrente argentino ha ben poche speranze di riuscire a portare a casa una vittoria. Il malumore sui social è più che evidente e Jeremias dimostra di non essere cambiato di una virgola rispetto all’esperienza precedente al GF Vip. Il suo merito è senza dubbio di mostrarsi coerente e di non adottare strategie mentali per riuscire a sconfiggere gli altri galli del pollaio. Purtroppo la sincerità di cui si vanta e che gli viene attribuita dalla sorella Belen è ben poco visibile agli occhi dei telespettatori, che in Rodriguez hanno sempre visto solo un ragazzo sempre pronto all’attacco. Lo sa bene Paolo Brosio, accusato di essere un falso uomo di fede e di ricordare la misericordia solo quando le telecamere sono presenti.



