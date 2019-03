JO SQUILLO/ Scontro con Marina La Rosa e cocco contro Alvin (Isola dei Famosi 2019)

Jo Squillo è tra i concorrenti della quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi 2019, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi che questa settimana torna nella sua normale collocazione: ossia il lunedì in prima serata su Canale 5. Sicuramente durante la puntata si parlerà anche di Jo Squillo, la cantante e conduttrice televisiva che durante l’ultima puntata ha avuto un chiarimento in diretta con Marina La Rosa. Le due, infatti, proprio in Honduras si sono conosciute per la prima volta scoprendo di avere tantissime cose in comune. Un rapporto che sembrava proiettato verso una grande amicizia visto che le due erano arrivate a chiamarsi persino “sorelle”, ma l’arrivo di Soleil Sorge ha scombussolato tutto. Ecco perchè.

Jo Squillo a Marina La Rosa: “Mi hai tradita”

L’arrivo di Soleil Sorge ha inevitabilmente fatto saltare tutti gli equilibri all’interno del gruppo dei naufraghi. Non lo nasconde Marina La Rosa che sin da subito ha definito la ex corteggiatrice di Uomini e Donne come un elemento incompatibile con il resto del gruppo. Jo Squillo, invece, pur non apprezzando completamente il comportamento di Soleil, si è schierata a favore della leader della settimana definita una bad girl e non solo. Ecco cosa ha detto Jo: “In un gruppo di donne come il nostro è costruttivo che ci sia una personalità come quella di Soleil”. Parole che non sono state particolarmente apprezzate dalla sorella Marina La Rosa rimasta delusa dal repentino cambio di opinione di Jo Squillo. Così in occasione di una catena di salvataggio Marina ha preferito salvare Luca Vismara e non Jo mettendola così a rischio eliminazione. Una scelta che Jo Squillo non ha gradito visto che, una volta lasciata la Palapa, si è confrontata con l’amica dicendole: “Mi hai tradito”.

Lancia pezzi di cocco ad Alvin

Ma non finisce qui! Oltre allo scontro con Marina La Rosa, Jo Squillo durante questa settimana si è fatta notare anche per un’altra inedita prova: il lancio del cocco. Durante la sfida della settimana i naufraghi dovevano prendere dell’acqua di cocco con la bocca e trasportarla fino ad un recipiente. Alvin, inviato dell’Isola, aveva sottolineato il divieto assoluto di mangiare il cocco con la bocca. Questo divieto non è stato rispettato da Jo, che a prova finita ha mangiato alcuni pezzi di cocco facendo imbestialire Alvin che si è rivolto così alla cantante: “Ci vuole lealtà, Jo, non puoi mangiare il cocco”. La Squillo ha prontamente replicato: “Quale lealtà? La prova è finita”, ma Alvin non ci sta: “Butta via i pezzi nascosti, ti abbiamo visto tutti”. A questo punto Jo ha preso dei pezzi di cocco e ha cominciato a lanciarli in faccia ad Alvin per provocarlo dicendogli: “Tieni mangia”.



