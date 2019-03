Kaspar Capparoni/ Video: torna in Palapa per la resa dei conti (Isola dei Famosi)

Per Kaspar Capparoni è finalmente arrivato il momento della resa dei conti. Dopo settimane di permanenza sull’isola che non c’è accompagnato dall’ormai inseparabile amico Stefano Bettarini, l’attore avrà la possibilità di ritrovare i suoi vecchi compagni di avventura e togliersi qualche piccolo sassolino dalla scarpa. Al centro dei suoi attacchi probabilmente ci sarà Marina La Rosa, accusata in passato di aver riferito agli altri concorrenti dell’Isola dei Famosi alcune frasi mai pronunciate da Capparoni. Ma l’ex naufrago, a quanto pare, ne avrà per tutti, dal momento che diverse volte, nel corso della sua permanenza sull’isola che non c’è, si è scagliato contro i suoi ex compagni di avventura definendoli come dei “cannibali”. Quali saranno i concorrenti che questa sera, nel corso della diretta, finiranno al centro dei suoi nuovi attacchi?

“Il mio sogno? Proseguire qui fino alla fine”

A distrarre Kaspar Capparoni dalle dinamiche più accese dell’Isola dei Famosi 2019 è la quiete che si registra quotidianamente sull’isola che non c’è. Qui, infatti, l’ex naufrago ha ritrovato la serenità al fianco di Stefano Bettarini, con il quale trascorre le sue giornate all’insegna della pesca e della raccolta della legna. Negli ultimi giorni, inoltre, l’attore che è riuscito a trovare il modo per incrementare la quantità del pesce catturato, autoproclamandosi in breve tempo come “il re del pappagallo”. “Sono felice – ha ammesso Capparoni nel corso di uno degli ultimi confessionali – il mio sogno è quello di poter proseguire qui fino alla fine dell’isola. Poi dopo non mi interessa” (qui il video). Un disinteresse, nei confronti delle varie dinamiche di gioco, più volte manifestato anche in puntata, quando Kapparoni ha scelto diverse volte di sorvolare sulle questioni sollevate dalla conduttrice.

L’accusa di sessismo e la resa dei conti

Kaspar Capparoni è finito nel bel mezzo della bufera per alcune dichiarazioni che per molti sembrerebbero svelare un atteggiamento a tratti misogino. La frase incriminata, pronunciata nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2019, era rivolta a Marina La Rosa, accusata di aver dichiarato il falso e di aver messo zizzania tra naufraghi. “E’ una caz*ara. Ha detto che le ho raccontato delle cose, ma io non ci ho mai parlato. Queste sono cose che si dicono tra uomini e, con tutto il rispetto per Alda, Alba, Alessia, io non mi fido delle donne. Io mi fido solo degli uomini, ma quelli veri”. La dichiarazione ha mandato su tutte le furie Alda D’Eusanio, che dallo studio ha tuonato: “Che donne hai frequentato? Non ti fidi nemmeno di tua moglie, tua mamma?”. Negli ultimi giorni, però, a prendere le difese del naufrago è stata sua moglie, Veronica Maccarone, che ha bacchettato l’opinionista intervenendo a Mattino 5: “Eccomi tesoro, questa è la donna che frequenta!”.



