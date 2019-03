KILLIAN NIELSEN/ “Mio fratello Aaron può vincere l’Isola dei Famosi”

Isola dei Famosi non significa solo Aaron Nielsen: i telespettatori più attenti ricorderanno infatti la performance di Killian, protagonista dell’ottava edizione del reality oggi di Canale 5. Intervistato da Spy, il 29enne figlio di Brigitte Nielsen, contattato da Spy, ha spiegato: “Quest’anno la sto seguendo bene (l’Isola, ndr) dato che c’è mio fratello, ed è bello perché rivedi i posti in cui sei stato, le cose che hai fatto”. Killian rivela di aver dato al fratello qualche dritta:”Solo di rimanere se stesso. Si comporta bene e sta andando avanti. Poi gli ho confidato dove poter pescare le aragoste. In effetti, ricordo che quando le pescavo io la produzione le aveva proibite perché erano in stato di riproduzione. Che fame!”. Sul rapporto che lo lega ad Aaron, Killian rivela:”Magnifico, siamo molto legati e non vedo l’ora di riabbracciarlo”.

KILLIAN NIELSEN: “MIO FRATELLO AARON PUO’ VINCERE L’ISOLA”

Forte dell’esperienza trascorsa in Honduras, Killian Nielsen è convinto che il fratello Aaron possa farcela a diventare il vincitore dell’Isola dei Famosi:”Sì, lo vedo deciso. So che all’inizio si fa fatica, poi è tutto in discesa. Sono molto contento che sia già arrivato a questo punto. Gli faccio i complimenti, spero che vada avanti fino alla fine”. Killian dopo l’esperienza all’Isola del 2011 non ha continuato a lavorare nel mondo televisivo, oggi però gli piacerebbe riallacciare quel discorso:”Suono la batteria e mi piace cantare. Me la cavo pure con il ballo, anche se dovrei perfezionarmi. Spero che arrivi qualche opportunità”. Nel frattempo la sua vita privata procede a gonfie vele: da tre anni è mezzo è fidanzata con Fabiana Casu, graphic designer 25enne. Lui le ha già fatto la proposta di matrimonio: la data delle nozze? “Non c’è ancora una data ma pensiamo al 2020”.

