LUCA VISMARA ELIMINATO?/ Lite con Jo Squillo e Soleil Sorge (Isola dei Famosi 2019)

Luca Vismara è a rischio eliminazione anche questa settimana. L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi rischia di lasciare L’Isola dei Famosi 2019 dopo una puntata a dir poco elettrizzante. Il naufrago, infatti, è finito nell’occhio del ciclone passando per lo stratega del gruppo. Così una volta spente le luci nella Palapa, Luca ha voluto chiarire subito la situazione con una delle naufraghe con cui ha incontrato alcune difficoltà. Si tratta di Jo Squillo con cui il cantante ha avuto un rapporto altalenante peggiorato con l’arrivo della new entry Soleil Sorge. L’arrivo della ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, ha fatto letteralmente saltare gli equilibri del gruppo creando non poche tensioni e polemiche tra i naufraghi. Parlando con Jo Squillo, Luca Vismara ha detto: “La tua nomination mi ha dato fastidio, mi dispiace. Io a differenza tua ci metto sempre la faccia!”.

Luca Vismara contro Jo Squillo: “cerca di fare pace con se stessa”

Ma non finisce qui, visto che Luca Vismara ne ha avute ancora da dire alla cantante di “Siamo donne”: “Sei sempre quella super partes tu, colei che cerca di fare pace con se stessa. Io non ho bisogno di trovare me stesso, come invece stai facendo tu”. Poi l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha avuto delle parole anche per gli altri compagni di avventura a cui ha detto: “Sapete che c’è? Non mi interessa più nulla del gruppo. Faccio solo il mio gioco. In questa settimana mangio solo riso e faccio quello che voglio”. Un comportamento che sicuramente cambierà ancora una volta gli equilibri all’interno del gruppo de L’Isola dei Famosi e che non gioverà al naufrago in nomination questa settimana con Marina La Rosa e Jeremias Rodriguez.

Duro scontro con Soleil Sorge

Non solo con Jo Squillo e il gruppo, ma Luca Vismara ha avuto un durissimo scontro – confronto anche con Soleil Sorge a cui ha detto: “Tu non sei nessuno e sei tu ad essere inutile in questo contesto. Sai che c’è poi? Tolta la macchina del riso non fate niente dalla mattina alla sera anche voi. Tanto so che tutti quanti avranno sparlato durante la settimana e alla prima occasione mi hanno sparato addosso i loro pensieri”. Una cosa è certo la permanenza all’interno de L’Isola dei Famosi 2019 di Luca Vismara si fa sempre più difficile e chissà che la prossima settimana il cantante non possa essere il concorrente chiamato ad abbandonare definitamente il gioco!





