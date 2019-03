Marchesa “Maria Monsé? Bella Porcella”/ Rissa: la d’Urso la porta via per un braccio

Si sfiora la rissa nella nuova puntata di Pomeriggio 5 tra la Marchesa del Secco d’Aragona e Maria Monsé. Quest’ultima arriva in studio vestita da sposa, in ricordo delle nozze di pizzo celebrate pochi giorni fa, ma è proprio poco prima di vedere le foto del grande giorno presentate da Barbara d’Urso che tra le due ormai acerrime nemiche si scatena lo scontro. Tutto nasce dalla Monsé che chiama la Marchesa “Pinocchia”, in riferimento alle menzogne che, a suo dire, la donna racconterebbe. La Marchesa però è pronta a replicare a tono e lo fa con una dichiarazione che lascia tutti senza parole: “La signora – riferita appunto alla Monsè – viene denominata sul web Maria la bella porcella”. Frase che lascia gli ospiti e la stessa conduttrice interdetti, così come il pubblico in studio che rumoreggia.

SFIORATA LA RISSA A POMERIGGIO 5

“Questa è una donna disperata, tanto a Roma lo sanno tutti che dici solo bugie.” replica ancora Maria Monsè, mentre Barbara d’Urso cerca di metterci una pezza “Marchesa ma gli haters, gli odiatori, in rete scrivono cose brutte di tutti, quindi!” Ma è a questo punto che la situazione degenera: Maria Monsè prende dalla borsa uno specchio e lo porge alla Marchesa, invitandola a guardarsi bene per capire quanto è bugiarda ma lei lascia la sua poltrona e la raggiunge. Con aria minacciosa, cerca di levarle lo specchio ma interviene prontamente Barbara d’Urso, che le separa e invita Daniela Del Secco a tornare al suo posto. “Non mi piaccionoi queste scene stupide – ammette la conduttrice che poi rimprovera la Marchesa – se fa così non la invito più in studio!” (Clicca qui per il video della lite)

