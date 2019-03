MARIA MONSÈ/ L’ombrello di Perla per la d’Urso: “E’ meraviglioso!” (Pomeriggio 5)

Maria Monsè si è palesata a Pomeriggio 5 con l’abito da sposa, indossato durante le nozze di pizzo. “Io non ci credo…” ha esclamato Barbara d’Urso incredula. Per la conduttrice in regalo anche l’ombrello in stile Mary Poppins disegnato direttamente da Perla Maria. “Ci dovevi essere anche tu!”, esclama la Monsè. “Io sono disperata… ho mille contributi ma non ho tempo”, confida la ruspante Carmelita. In studio le frecciatine tra Maria e Daniela Del Secco D’Aragona si sprecano: la prima accusa la seconda di essere una bugiarda. “Lei è soprannominata sul web Maria la bella porcella…” sgancia la Marchesa. “E’ una donna disperata…” rincara la Monsè. “Gli odiatori in rete scrivono cose orrende di tutti!”, confida Barbara d’Urso che le “separa” con estrema difficoltà mentre stanno quasi per venire alle mani. “Io voglio vedere le nozze…” afferma la conduttrice e via con un “Best of”. “È stata tutta una messinscena, cosa vieni a fare in televisione se non fai il matrimonio?”, replica Patrizia Groppelli. “Io ho avuto un regalo, il meraviglioso ombrello di Perla Maria che mi ha fatto anche un messaggio…”. Poi il contributo video della ragazzina in versione stilista mentre disegna la sua opera d’arte: “Spero che la filosofia di Mary Poppins ti contagi!”. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Maria Monsè a Pomeriggio 5

Le nozze di pizzo di Maria Monsè, verranno proposte per l’ennesima volta durante la nuova puntata di Pomeriggio 5, in onda quest’oggi sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Barbara d’Urso, avrà modo di presentare l’ex gieffina, facendola probabilmente confrontare con il ricco parterre di ospiti in studio. La carrozza in stile Cenerentola arricchita di stemmi nobiliari, musiche e damigelle d’onore, aveva già destato dei dubbi durante il programma condotto dalla nostra ruspante Barbarella. C’era praticamente di tutto al quarto matrimonio tra Salvatore Paravia e Maria Monsè. I due, spesso e volentieri, senza un motivo preciso, si rinnovano le promesse d’amore, così come è accaduto lo scorso venerdì 22 febbraio, anche in diretta dalla d’Urso. Questa volta il tema principale era Mary Poppins, grazie alle doti da stilista della piccola Perla Maria: “Mi sono ispirata ma ho rivisitato tutto in chiave moderna”, ha confidato.

Maria Monsè, polemiche per le nozze di pizzo

Durante le nozze di pizzo, nello studio di Pomeriggio 5, Karina Cascella ha espresso le sue perplessità, criticando aspramente Maria Monsè. “Mi dispiace molto non essere stata invitata – ha detto ironicamente – ma stiamo sfondando il muro del ridicolo”. Anche la marchesa Daniela Del Secco d’Aragona ha voluto dire la sua: “Una pagliacciata”, ha esclamato. Maria non si è fatta scalfire ed ha risposto: “Se l’invidia fosse come la febbre, sareste tutte malate”. Poi la cerimonia è proseguita, fino allo scambio delle fedi e al bacio con suo marito Salvatore Paravia. Prima di queste particolari nozze, la Monsè aveva criticato il marito con una lettera aperta: “Perché mi trascuri? – scrive la Monsè -. Indosso abiti sexy per attirare la tua attenzione, ma non è più come agli inizi. Rispetto ai primi tempi sei cambiato anche fisicamente. Prima ci tenevi all’aspetto fisico, e ora sei ingrassato di 10 chili”. Prima o poi, conoscendo il parterre di ospiti della d’Urso, vedremo Lemme costruire ad hoc una dieta per il marito…



