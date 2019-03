MARINA LA ROSA SARA’ ELIMINATA?/ Confessioni hot in spiaggia (Isola dei Famosi 2019)

Marina La Rosa è senza alcun dubbio una delle indiscusse protagoniste de L’Isola dei Famosi 2019, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. La presenza dell’ex concorrente del primo Grande Fratello in Honduras non è passata inosservata visto che tutti i naufraghi non fanno che parlare di lei. Questa settimana però per Marina c’è la possibilità di uscire dal gioco visto che è in nomination con Luca Vismara e Jeremias Rodriguez, ma nonostante sia una delle concorrenti più discusse i bookmaker sono tutti dalla sua parte dandola per favorita alla vittoria finale. Sarà davvero così?

Marina La Rosa confessioni hot a L’Isola dei Famosi 2019

Intanto in questi giorni Marina La Rosa si è lasciata andare ad una serie di confessione hot sulle spiagge de L’Isola dei Famosi 2019. Intenta a raccontarsi con gli altri naufraghi, la gatta morta del Grande Fratello mentre si disquisiva della differenza tra milf e cougar si è lasciata andare ad un confessione davvero piccante sul suo matrimonio: “Dopo 14 anni di matrimonio è dura, ci vuole uno stimolo. A volte dico a mio marito ‘amore perché non andiamo in un bar facciamo finta di non conoscerci e poi ci ritroviamo in bagno? Lui mi risponde semplicemente ‘te lo puoi scordare”. Parole che hanno divertiamo molto i naufraghi che hanno trovato in Marina un’amica e confidente a differenza di altri che ne hanno raccontato di cotte e di crude. E’ il caso di Francesca Cipriani che una volta tornata in Italia ha detto: “Marina è una strega, anche con me si è comportata così: ti fa tanti complimenti quando ci sei, appena volti le spalle sparla di te e ti insulta”.

Parlano gli ex concorrenti del Grande Fratello

Inutile negarlo, piaccia o meno, Marina La Rosa ha sempre diviso il pubblico italiano e i concorrenti dei reality a cui ha partecipato. A distanza di sedici anni dal primo Grande Fratello che le ha regalato la grande popolarità, i suoi ex compagni d’avventura hanno rilasciato una serie di dichiarazioni sul suo conto dalla pagine del settimanale Nuovo. Il primo a parlare è stato Salvo Veneziano che ha detto: “E’ una donna ambigua, difficile da capire”. Anzi l’ex concorrente è rimasto stupito nel vederla a L’Isola: “Aveva dichiarato di non voler partecipare al reality, quindi mi sono stupito di vederla all’Isola, sia per la mancanza di coerenza sia perché conduce una vita agiata: il marito è ricco di famiglia e hanno anche un maggiordomo”. Più accomodante Roberta Beta: “Le persone vanno conosciute fino in fondo. Credo che Marina sia una persona timida e che agisca come sappiamo per difesa. Si percepisce che lei è una ragazza buona e in quello che fa non c’è cattiveria. E’ difficile avere a che fare con lei”. Mentre in toto dalla sua parte Lorenzo Battistello: “Mi è sempre piaciuta, mi piace e sono dalla sua parte. Non deve dimostrare nulla, perché la sua carriera l’ha fatta: oggi è mamma di due figli e non penso sia andata all’Isola per un rilancio. In più è un personaggio che va controcorrente per cui può essere simpatica al pubblico e quindi potrebbe essere premiata”.



