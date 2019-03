Mohamed Ghezzal/ Video: travolto dal ritorno di Kaspar? (Isola dei Famosi)

Mohamed Ghezzal si è tenuto a debita distanza dalle recenti polemiche dell’Isola dei Famosi 2019. Da quando sa di poter condividere la sua permanenza su Playa Uva con la splendida Ariadna Romero, il naufrago ha infatti riscoperto quella serenità perduta nelle prime settimane del reality. Lontano dalla questione che vede Soleil Sorge contro tutti, ed estraneo alle principali dinamiche del gioco, l’ex calciatore continua a vivere il suo percorso nel honduregno mettendosi a disposizione degli altri e cercando, per quanto possibile, di riportare la pace tra naufraghi. Tuttavia, una nuvola incombe sul suo percorso: secondo le anticipazioni ufficiali, questa sera Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni torneranno in Palapa per un duro attacco contro il gruppo che ha determinato la loro eliminazione. Tra questi potrebbe esserci anche Ghezzal, al centro delle polemiche a causa della sua amicizia con Marco Maddaloni.

Botta e risposta con Riccardo Fogli

A dispetto della sua volontà di tenersi a debita distanza dai problemi che quotidianamente nascono sull’Isola dei famosi 2019, Mohamed Ghezzal si è ritrovato nel bel mezzo di un botta e risposta con Riccardo Fogli, determinato a trasportare sulle rive di Playa Uva grossi pezzi di tronchi reperiti nelle profondità dei boschi. Il cantante dei Pooh, infatti, ha chiesto ai maschi del gruppo disponibilità per le operazioni di trascinamento, ma quando si è rivolto a Ghezzal ha trovato, da parte sua, un vero e proprio muro. “Ma perché voi fare una cosa del genere, quando possiamo aspettare Jeremias e spostarlo in cinque?”, ha chiesto Ghezzal riferendosi all’ormai imminente ritorno a Playa Uva del vice leader Jeremias Rodriguez. Fogli, però, non ha voluto sentire ragioni e, puntando sull’aiuto di altri naufraghi, è riuscito a trasportare il grosso pezzo di tronco da ardere. Qui il video.

La nuova guerra contro Luca Vismara

Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2019, Mohamed Ghezzal ha giocato a carte scoperte. Nel corso delle nomination palesi ha fatto il nome di Luca Vismara, motivando la sua scelta con queste importanti dichiarazioni: “Perché lo nomino? È semplice – ha rivelato l’ex calciatore – è un ragazzo a cui oggi Dio gli ha regalato questo sogno di poter fare l’isola. Ha fatto una tesi sull’isola, vorrebbe fare una canzone sull’isola, anzi l’ha fatta, ma praticamente io vedo un ragazzo che sta vedendo passare il suo sogno davanti ai suoi occhi, senza goderselo per niente. Pensa solo a giocare troppo. Lui l’ha detto ‘mi piace giocare’, ma troppo gioco non va bene, si sta perdendo un sogno. Vedo un ragazzo che sta fare troppi impicci”. Immediata la reazione di Luca Vismara, che ha rispedito al mittente la nomination ricevuta: “Ha imposto una pace armata per tutta la settimana, quando imporre la pace in questo gruppo è impossibile”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA