PAOLO BROSIO/ Sarah Altobello: “potrebbe stimolarmi l’ormone” (Isola dei Famosi 2019)

Paolo Brosio continua la sua avventura a L’Isola dei Famosi 2019 non senza grandi difficoltà. In Honduras, infatti, il conduttore e giornalista ha trovato tanti nuovi amici, ma anche alcuni “nemici” con cui sta avendo non pochi problemi durante la sua esperienza nella quattordicesima edizione del reality show di Canale 5. In particolare durante l’ultima puntata il giornalista e conduttore ha avuto una fortissima discussione con Jeremias Rodriguez che l’ha accusato di pregare solo per le telecamere. Il fratello di Belen Rodriguez, infatti, senza mezzi termini ha detto che Brosio è una persona completamente differente dietro le telecamere. A confermare la tesi di Jeremias anche la “fidanzata isolana” Soleil Sorge.

Paolo Brosio e Riccardo Fogli

L’attacco a Paolo Brosio è andato in onda durante l’ultima diretta de L’Isola dei Famosi 2019 occupando buona parte della trasmissione. Jeremias Rodriguez, infatti, ha pronunciato parole molto forti verso il giornalista: “Sei un bugiardo, vuoi dire che non preghi quando arrivano le telecamere? Stai zitto altrimenti dico di come parli delle donne! Tu uomo di fede che parli delle donne in quel modo! Ti devi vergognare, ti devi vergognare”. Brosio ha cercato di difendersi trovando l’appoggio anche di Marina La Rosa e Luca Vismara, ma non dell’amico Riccardo Fogli, che ha preferito tacere. Così in queste ore il giornalista e conduttore ha voluto confrontarsi con l’amico per dirgli di esserci rimasto male per il suo mancato appoggio. Brosio, infatti, rivolgendosi a Riccardo Fogli gli ha detto di aver perso un’occasione importante per dimostrargli la sua amicizia e stima. Dalla sua Fogli ha accolto le confidenze di Brosio, ma poco dopo ha preferito andare via.

Sarah Altobello: “Paolo Brosio potrebbe stimolarmi l’ormone”

Intanto sull’Isola dei Famosi 2019 continua a crescere una certa simpatia tra Paolo Brosio e Sarah Altobello. Il giornalista e conduttore, volto noto di “Quelli che il calcio” non nasconde di essere lusingato di ricevere delle attenzione da parte della sosia di Melania Trump, ma di non voler superare il limite. Intanto la showgirl barese durante un confessione ha raccontato senza remore di provare un certo interesse per Brosio: “Potrebbe stimolarmi l’ormone. Pur di stargli vicino faccio pure il Rosario”. Dalla sua Brosio ha commentato così: “Sono contento di questa nuova amicizia, sono amico di tutti”. Con gran classe Brosio ha rifiutato le avance della bella Sarah?



