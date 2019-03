Riccardo Fogli/ Preoccupato per la moglie Karim Trentini? (Isola dei Famosi 2019)

Riccardo Fogli è uno dei concorrenti della quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi 2019, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Per l’ex cantante dei Pooh questa esperienza si sta rivelando davvero complicata. Dopo l’incontro con la moglie Karin Trentini, arrivata in Honduras dopo la bomba scoppiata in Italia di un presunto tradimento, il cantante in queste ore ha avuto un durissimo scontro con Paolo Brosio. Il giornalista e conduttore, infatti, ci è rimasto molto male del comportamento del compagno di avventura durante la scorsa puntata; in particolare Brosio ha accusato Fogli di averlo tradito e di non aver preso le sue difese durante il duro confronto avuto in puntata con Jeremias Rodriguez.

Riccardo Fogli accusato da Paolo Brosio

Durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi 2019, Paolo Brosio ha avuto un durissimo confronto con Jeremias Rodriguez che, fomentato da Soleil Sorge, l’ha accusato di essere una persona falsa. Nello specifico il fratello di Belen ha accusato Brosio di essere una persona completamente diversa una volta che la luce delle telecamere si spengono. Parole che hanno fatto arrabbiare tantissimo Paolo Brosio che ha smentito subito le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. In suo soccorso sono arrivati alcuni naufraghi come Marina La Rosa e Luca Vismara, ma nessuna parola da parte di Riccardo Fogli che ha preferito tacere. Così a distanza di pochi giorni dalla diretta del mercoledì sera, Brosio ha deciso di parlare con l’amico raccontandogli di esserci rimasto molto male.

Riccardo Fogli preoccupato per la moglie?

A distanza di tre giorni dalla diretta, Paolo Brosio ha raggiunto l’amico Riccardo Fogli per un confronto. Senza mezzi termini il giornalista e conduttore ha sottolineato di esserci rimasto male per il suo mancato intervento in puntata e gli ha detto di sentirsi tradito da questo atteggiamento. Brosio ha sottolineato che un amico vero sarebbe intervenuto e che per questo motivo è rimasto molto deluso dal suo comportamento. Le parole di Brosio non ha non scalfito minimamente Riccardo Fogli che, una volta terminato il confronto con l’amico, ha preferito dileguarsi a caccia di cibo. Possibile che Fogli stia ancora pensando al presunto tradimento della moglie Karin? Solo pochi giorni, infatti, il cantante aveva detto agli amici naufraghi: “Voglio scoprire chi ha messo in giro queste voci che stanno facendo soffrire mia moglie e mia figlia e lo sfido a duello”.



