Riccardo Guarnieri e Roberta di Padua/ Uomini e donne, è davvero finita tra loro?

Nuovi colpi di scena ci attendono tra i “giovani” del trono over di Uomini e donne. La trasmissione riparte oggi con la max puntata di dame e cavalieri che andranno in onda fino a mercoledì ma sembra che al centro dello studio prenderanno ancora parte Riccardo Guarnieri e Roberta di Padua. La loro storia era partita in quarta, con tanto di fine settimana d’amore in Puglia, ma con l’arrivo di Ida sono nate delle discussioni a cui è stato impossibile reggere. In particolare, dopo le lacrime e l’addio di Ida Platano che ha deciso di chiudere ufficialmente con Riccardo, le cose tra quest’ultimo e Roberta non sono cambiate visto che il pugliese ha fatto un passo indietro per via delle offese e delle polemiche che hanno travolto la bella dama che, però, nell’ultima puntata, si è detta forte e pronta ad affrontare tutto quello che succede perché nel programma si viene a cercare l’amore e non deve piacere a nessuno se non a lui.

RICCARDO E ROBERTA AVVISTATI INSIEME

Non sappiamo bene se il discorso sia arrivato dritto al cuore di Riccardo Guarnieri che alla fine ha deciso di chiudere con Roberta di comune accordo ma una volta fuori dallo studio di Uomini e donne sembra che tutto sia subito cambiato. Il continuo tira e molla continua mentre i due sono stati avvistati insieme più di una volta in Puglia a confermare che, in realtà, la storia tra loro vada avanti. A questo punto bisogna chiedersi se sia solo paura da parte di Riccardo di impegnarsi e andare avanti con Roberta a frenarlo o che i due amino stare al centro dello studio a Uomini e donne raccontando di questa storia che stenta a decollare in cui, però, i sentimenti non mancano?

