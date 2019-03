SARAH ALTOBELLO/ Confessioni hot e su Paolo Brosio… (Isola dei Famosi 2019)

Sarah Altobello continua ad essere una delle indiscusse protagoniste della quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi 2019, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. La sosia di Melania Trump è uno dei concorrenti più apprezzati per via del suo carattere e per la sua semplicità. Sarah, infatti, è una ragazza senza peli sulla lingua, pronta a raccontare retroscena ed indiscrezioni senza tanti pensieri. Proprio nelle ultime ore la showgirl barese si è ritrovata a confidare ai compagni naufraghi qualcosa di davvero inaspettato. La Altobello, infatti, si è lasciato andare con una confessione piccante che ha lasciato stupiti diversi naufraghi de L’Isola. La showgirl ha raccontato di apprezzare particolarmente i bagni di alcuni ristoranti dove a volte si è lasciata andare a delle cose davvero “particolari”. Sarah Altobello: confessioni hot sull’Isola Senza tanti giri di parole Sarah Altobello ha confessato di aver fatto diverse volte delle cose abbastanza spinte nei bagni dei ristoranti. Una confessione che colpito particolarmente i naufraghi al punto che Marco Maddaloni le ha chiesto nello specifico cosa ha realmente fatto. Sarah a questo punto ha raccontato come solitamente si avvicina alle sue prede dicendo di avvicinarle facendo finta di essere spagnola. Maddaloni allora ha chiesto come mai utilizzasse questa sorta di tattica e la Altobello senza tanti problemi ha detto che l’accento da brasiliana ha sempre il suo fascino sugli uomini, anche se Maddaloni ha precisato che le brasiliane parlano portoghese e non spagnolo. Poi la questione si è spostata su Paolo Brosio, anche se la Altobello ha sottolineato che il giornalista non è una preda di questo tipo. Un siparietto divertentissimo che ha fatto divertire i naufraghi e sicuramente farà divertire anche i telespettatori. Sarah Altobello e Paolo Brosio Intanto sembrerebbe essere già finita la laison tra Sarah Altobello e Paolo Brosio. Durante l’ultima diretta de L’Isola dei Famosi 2019, Alessia Marcuzzi ha mostrato ai naufraghi una serie di clip in cui si vedevano Paolo e Sarah molto vicini, anche se il giornalista ha subito precisato: “Non siamo piccioncini. Io in questo momento non sto con nessuno, mi fa piacere la sua amicizia”. Peccato che poco prima la Altobello avesse detto: “A me fa piace stare con lui”. Per la serie Brosio ha dato un bel due di picche in diretta televisiva alla bellissima showgirl barese!



