Shannen Doherty, Brenda Walsh/ Fidanzata di Luke Perry “Dylan” in Beverly Hills 90210

Luke Perry è morto. Il celebre Dylan di Beverly Hills 92010, ha perduto la sua lotta contro l’ictus che l’aveva colpito nella mattinata del 27 febbraio. Dopo l’angosciante notizia, il portale ETonline, ha avuto modo di raggiungere Shannen Doherty, attrice e amica di Luke da moltissimi anni. I due infatti, proprio nella celebre serie TV americana, interpretavano il ruolo di Brenda e Dylan, facendo sognare intere generazioni di adolescenti con la loro tormentatissima storia d’amore nata tra i banchi di scuola. “Non posso parlarne qui perché inizierei letteralmente a piangere, ma lo amo e lui lo sa. È Luke, è il mio Dylan”, ha detto Shannen raggiunta ad un evento in quel di Los Angeles. L’attrice ha poi aggiunto di essere “in contatto” con lui e ha chiesto ai suoi estimatori di “continuare solo a mandare pensieri positivi”. Proprio Shannen, esce fuori da un momento drammatico personale, dopo una lunghissima lotta per sconfiggere il cancro.

Shannen Doherty: quando Brenda Walsh incontrò Dylan

Luke Perry si è spento a Los Angeles ad appena 52 anni. Nonostante abbia recitato in svariati ruoli, in moltissimi lo ricordano nei panni di Dylan McKey di Beverly Hills, al fianco dell’amica e collega Shannen Doherty. L’ictus che l’ha colpito il 27 febbraio è stato devastante. Dylan era uno dei protagonisti principali del telefilm che ha spopolato tra i teenager degli anni ‘90. “E così tu sei la sorella di Brandon?”: iniziava in questo modo la comune conversazione tra i corridoi della scuola dove si erano incrociati per la prima volta Dylan e Brenda. Il tormentatissimo ragazzo poi, nel corso della serie è stato conteso tra Shannen Doherty e Jennifer Garth che interpretava il ruolo di Kelly. A seguire, ecco l’iconica scena di cui vi parlavamo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA