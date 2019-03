Stefano Bettarini/ Mette Jo Squillo contro Marina La Rosa (Isola dei Famosi 2019)

procede a passo spedito sull’Isola dei Famosi 2019, protetto dalle dinamiche del resto del gruppo. L’Isola che non c’è è una fetta di Paradiso per l’ex calciatore, che grazie al sodalizio con Kaspar Capparoni sta riuscendo a portare avanti la sua esperienza nel reality senza eccessivi scossoni. Ed il Betta è felice così, visto che rimanere su Playa Uva avrebbe richiesto un maggiore lavoro da parte sua. Nell’isolotto invece si deve solo preoccupare di non cedere al carattere provocatorio di Kaspar, con cui ha ingaggiato una sfida di pesca senza fine. Stefano infatti ha delle idee precise su quali pesci prendere per mantenere una qualità alta: meglio i più piccoli. Capparoni invece punta verso la grandezza e tende sempre ad invadere il campo dell’altro Naufrago con la sua attitudine al comando. Bettarini però lo sa ed a favore di telecamera ha sottolineato che per andare d’accordo con Kaspar è sufficiente capire questo suo lato del carattere. Clicca qui per guardare il video di Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni.

Stefano Bettarini, Isola dei Famosi 2019: un messaggio a Jo Squillo

L’Isola dei Famosi 2019

ha regalato a Stefano Bettarini la possibilità di dire la sua su quanto sta accadendo su Playa Uva. Durante la scorsa diretta, l’ex marito di Simona Ventura ha lanciato un messaggio a Jo Squillo, mettendola in guardia contro Marina La Rosa. Anche se fra le due Naufraghe il focolaio non si era ancora spento, le parole del Betta hanno alimentato nuove polemiche fra le due ex amiche. Stefano infatti ha avuto modo di riflettere sul comportamento di Marina, ai suoi occhi pericolosa e da cui guardarsi le spalle. L’effetto delle sue parole si è manifestato in tempo record, visto che Squillo ha preferito mantenere la calma in puntata per poi sbottare con la rivale subito dopo l’approdo su Playa Uva. Betta colpisce ancora: anche se distante, preferisce proteggere i Naufraghi che gli stanno simpatici e vendicarsi di chi lo ha pugnalato alle spalle.

L’avventura sull’Isola che non c’è

Stefano Bettarini

rimarrà sull’Isola dei Famosi 2019 fino a che non arriverà un altro Naufrago sull’Isola che non c’è, pronto a prendere il suo posto. Il rischio per ora è stato scongiurato grazie all’abbandono delle sorelle Mihajlovic, che hanno preferito fare ritorno a casa dopo la sconfitta al televoto. Il posto di Bettarini quindi è assicurato, ma non è detta l’ultima parola. Se il televoto infatti decidesse di estromettere Jeremias Rodriguez questa sera, ci sono forti probabilità che il concorrente argentino deciderà di rimanere ancora in gioco, sfruttando la carta della seconda isola. Stefano si potrebbe salvare solo grazie ad una votazione flash, che di certo non premierebbe Jeremias. L’unica incognita riguarda in realtà Kaspar Capparoni, per ora nella rosa dei più detestati dai telespettatori italiani. La reazione da casa potrebbe quindi essere imprevedibile, anche se è quasi scontato che in tutto questo l’ex calciatore possa assicurarsi una nuova settimana sull’Isola che non c’è.