Stefano De Martino/ “Sarò vittima dei comici. I cliché saranno sfatati” (Made in sud)

Al via una nuova sfida per Stefano De Martino. L’ex ballerino di Amici questa sera debutterà sulla tv di stato al timone di uno dei programmi di punta di Rai 2, Made in sud. Ma cosa ha spinto l’ex marito di Belen Rodriguez a mettere momentaneamente da parte il mondo della danza per dedicarsi alla conduzione? “La proposta […] è stata inaspettata e mi ha trovato subito entusiasta – rivela De Martino a Radio Corriere Tv – È un programma di comici che si avvicina al genere di televisione che mi piacerebbe fare un giorno, era la proposta a cui dire sì”. Ma in questa nuova avventura l’ex allievo di Amici non sarà da solo: assieme a lui ci sarà infatti il volto storico dello show di Rai 2, Fatima Trotta: “Con Fatima c’è una buona empatia, abbiamo un rapporto da fratello e sorella, non c’è voglia di protagonismo, siamo coesi”, rivela il ballerino nel corso dell’intervista.

“Mi metto a disposizione della risata”

Stefano De Martino svela il suo ruolo a Made in sud, dove, a quanto pare, sarà il bersaglio preferito della degli attacchi dei tanti comici. “I cliché con i quali mi capita di essere etichettato – assicura l’ex ballerino di Amici – vengono sfatati, scherzandoci sopra”; poi assicura: “se non fossi auto ironico non potrei fare questo programma, mi metto a disposizione della risata”. L’autoironia, conferma infatti l’ex di Belen, è un vero e proprio marchio di fabbrica per un napoletano, per questo motivo l’umorismo oggi fa parte della sua cultura come una sorta di background. “L’ironia – prosegue poi De Martino – è semplicemente una sfumatura del carattere che in alcuni personaggi, specialmente a Napoli”, ma qualche volta può rivelarsi eccessiva, soprattutto quando si scherza su questioni su cui vi è ben poco da ridere.

“Vorrei una tv con più spettacolo”

A un passo dalla sua nuova avventura alla conduzione di Made in Sud, Stefano De Martino traccia un ritratto della tv attuale, svelando di amare particolarmente “I programmi che mettono al centro lo spettacolo. Mi piacciono i talent, come “Amici”, “The Voice”, “Tù sì que vales” – conferma l’ex marito di Belen Rodriguez – dove ci sono talenti, dove c’è qualcosa da vedere”. A stancarlo, invece, sono i reality show, che reputa poco interessanti “nonostante ne abbia fatto uno l’anno scorso (l’Isola dei Famosi, ndr)”. De Martino non nasconde inoltre ciò che spera per il futuro del piccolo schermo, svelando di preferire programmi in grado di dare al telespettatore “più spettacolo”: “La televisione dovrebbe tornare a essere un contenitore di progetti un po’ più sostanziosi”, ammette l’ex ballerino di Amici a Radio Corriere Tv. Riuscirà a tenere fede al suo proposito con la nuova avventura su Rai 2?



