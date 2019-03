Tapiro d’oro a Diletta Leotta/ Foto, per Paola Ferrari il suo seno è “diseducativo”

Stasera a Striscia la Notizia sarà il momento del tapiro d’oro a Diletta Leotta. Valerio Staffelli si è recato a Radio 105 dove la giornalista di Dazn era in diretta. La puntata di oggi, 4 marzo 2019, del telegiornale satirico ci racconterà in maniera più approfondita quello che è accaduto. Intanto le anticipazioni ci svelano che il motivo è legato alle dichiarazioni della giornalista Rai Paola Ferrari che ha specificato: “Trovo diseducativo che una ragazza decida di rifarsi il seno e il lato b”. Sono arrivate le risposte da parte di Diletta che ha specificato: “Sì, l’ho sentita. Non seguo molto Paola Ferrari però, sono contenta però che lei mi segua spesso e che intervenga per parlare di me”. Quando poi Valerio Staffelli le chiede se è vero che si è rifatta, lei risponde: “Ma non è vero, sono felice davvero di aver vinto il mio primo tapiro”.

Tapiro d’oro a Diletta Leotta: la personalità di Diletta Leotta

Diletta Leotta ha dimostrato ancora una volta personalità anche per il tapiro d’oro ricevuto da Striscia la Notizia. La situazione è un po’ particolare, perché mette contro due colonne del giornalismo italiano e non solo dal punto di vista femminile. Diletta è stata sempre una ragazza coraggiosa, pronta a metterci la faccia per dare messaggi positivi. Tutti ricorderanno le foto personali circolate anni fa che avevano portato il web a un’ondata di odio e commenti che avrebbero fatto impallidire chiunque. Diletta Leotta ha reagito però in maniera positiva, cercando di raccontare le sue emozioni anche stavolta senza peli sulla lingua ma sempre in maniera corretta. La ragazza piace al pubblico anche per questo e non solo perché è davvero bellissima.

