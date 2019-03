Uomini e donne/ Gemma Galgani: “Per dare il cuore devi averlo” (Trono Over)

“Per dare il cuore devi averlo”, mai messaggio di Gemma Galgani fu così chiaro ed è sui social che, poco fa, è arrivato a rompere gli equilibri stuzzicando i suoi fan che adesso si chiedono a gran voce cosa sia successo alla protagonista di Uomini e donne e del trono over. Sembra proprio che oggi ad aprire la settimana in compagnia del programma siano proprio dame e cavalieri ma nei giorni scorsi si è parlato di uno speciale dedicato Gemma Galgani e alla sua decisione di lasciare Uomini e donne insieme a Rocco Fredella ma sembra che anche questo tentativo si sia arenato e che alla fine la dama torinese rimarrà, single ma rimarrà nel programma. Ma sarà proprio a questo che la donna si riferisce con il suo misterioso messaggio pubblicato poco fa su Facebook?

IL MESSAGGIO DI GEMMA GALGANI SU FACEBOOK

In particolare, Gemma Galgani scrive: “È proprio così… buongiorno a tutte!!!!!! Non si può mai regalare qualcosa che non si ha ma ci si può privare di quella cosa quando la si ha per donarla totalmente a chi si vuole!!!! Bacini”. La frase fa da didascalia ad una foto che mostra un messaggio sul muro in cui si legge: “Per dare il cuore devi averlo”. La sua frase è davvero dedicata a Rocco Fredella che in queste settimane ha usato troppo le parole e poco il cuore oppure si tratta di un messaggio con cui invita i suoi fan ad usarlo prima di darlo? Sono in molti i fan che hanno commentato il messaggio della dama temendo il peggio ma solo nel corso della trasmissione scopriremo come andrà a finire per lei. Ecco il post su Facebook:

È proprio così… buongiorno a tutte!!!!!! Non si può mai regalare qualcosa che non si ha ma ci si può privare di quella cosa quando la si ha per donarla totalmente a chi si vuole!!!! Bacini ❤ Pubblicato da Gemma Galgani su Lunedì 4 marzo 2019

