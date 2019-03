Uomini e donne/ Klaudia contro Natalia per Andrea ma… (Trono Classico)

Uomini e donne torna in onda oggi ma l’attenzione di tutti è concentrata sulla registrazione del trono classico di ieri. La nuova puntata arriva dopo quello che è successo in villa e, in particolare, quello che è avvenuto quando Andrea Zelletta si è presentato in villa per avere una nuova occasione di rivedere la bella Natalia. I due sembrano ormai travolti dalla passione e dall’affetto che hanno subito trovato al loro primo incontro ma non si capisce bene ancora dove si andrà a finire. Ivan alla fine ha scelto Sonia e ha deciso di lasciar andare Natalia dopo aver notato quello che era nato con Andrea e proprio ieri i protagonisti si sono ritrovati tutti in studio tra complimenti e scambi di accuse e battute. Ivan si è detto felice della sua scelta e anche di quello che Andrea e Natalia provano ma non tutti la pensano in questo modo.

POLEMICHE E LITI PER ANDREA E NATALIA

Sono molte le polemiche che hanno travolto i due quello che è successo ma come l’ex corteggiatrice di Ivan ha fatto notare alle sue rivali, sembra che proprio nessuna di loro abbia preso la palla al balzo e abbia lasciato lo studio in segno di protesta. La prima vittima delle parole di Natalia è proprio Klaudia che non ha dato alla rivale della “faccia da cu*o” per essere tornata nel programma dopo quello che ha fatto con Ivan e poi con Andrea Zelletta ma lei non arretra di un passo e trova di cattivo gusto la sua uscita visto che è lei quella che non ha capito bene quello che ha visto. Klaudia ammette di avere dei sentimenti per Andrea e, addirittura, in esterna i due si sono dedicati baci e carezze ma sembra proprio che al momento sia proprio Natalia la preferita.

