Viktorija e Virginia Mihajlovic/ Le critiche: “Parlate ogni tanto” (Isola dei famosi)

Le sorelle Mihajlovic saranno una delle grandi attese della puntata dell’Isola dei Famosi 2019: anche se Viktorija e Virginia hanno scelto di abbandonare il reality, saranno fra gli ospiti di questa sera. Le figlie di Sinisa infatti hanno deciso di declinare l’offerta di trasferirsi sull’Isola che non c’è, per condividere il tempo con Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni. Non è una sorpresa per gli ammiratori delle due ragazze, dato che una volta entrate in nomination, entrambe hanno deciso di smettere di lottare. La resa non si è fatta attendere ed a quanto pare a giocare un ruolo cruciale sono stati gli scontri con Soleil Sorgé e la pugnalata ricevuta da Riccardo Fogli. Le Mihajlovic sono rimaste deluse dal cambiamento di quest’ultimo, che dopo averle trattate con affetto ha deciso di spedirle a casa. Inquadrate da Soleil come membri del famoso trio del pisolino, le figlie del noto calciatore hanno deciso alla fine di smettere di essere attive. Una vendetta particolare, visto che l’accusa della biondina più contestata dai Naufraghi riguardava proprio l’inattività delle due sorelle, la loro tendenza a lavorare il meno possibile. Questa sera si toglieranno qualche sassolino dalla scarpa? Di sicuro sì e forse con entrambi i loro accusatori. Da un lato Soleil, che ha messo a ferro e fuoco l’Isola ed ha creato un clima di grande guerra, riuscendo alla fine a dividere il gruppo in tante fazioni. Dall’altra Fogli, che a quanto pare ha riservato lo stesso trattamento delle ragazze anche all’amico Paolo Brosio. Quest’ultimo ha contestato al cantante di non averlo difeso durante l’attacco dell’ultima diretta: che le Mihajlovic avessero ragione nel vedere in Fogli un concorrente che ama non esporsi mai del tutto?

Viktorija e Virginia Mihajlovic in studio

L’Isola dei Famosi 2019 ha regalato alle sorelle Mihajlovic tante emozioni, alcune positive ed altre molto meno. Rimane nella storia del reality il messaggio di incoraggiamento del padre Sinisa alle sue due bambine, in un momento particolare della loro esperienza nel programma. Figlie d’arte, le due ragazze sono spesso state associate al calciatore in nome di una protezione che alla fine non c’è mai stata. Durante uno degli ultimi attacchi, Viktorija e Virginia hanno infatti puntato il dito contro Marco Maddaloni, che per il rispetto verso il padre Sinisa avrebbe giurato di non giocare sporco proprio con loro. Le due sorelle di certo non hanno partecipato al reality per farsi delle amicizie, anche se si sono trovate molto bene con Luca Vismara, forse l’unico con cui hanno stretto un forte legame. La situazione era cambiata però verso il finale della loro esperienza, quando Marina La Rosa ha preferito salvarle per assicurare un posto al cantante, voltando le spalle all’amica Jo Squillo. A suo dire, la gattamorta ha preferito privilegiare i tre ragazzi, ma qualcosa stona: le sorelle Mihajlovic e Marina non sembrano mai aver avuto un rapporto stretto. E forse anche per questo, la forte mancanza di sincerità e lealtà all’interno del gruppo, che ha convinto Viktorija e Virginia a non sfruttare l’ultima possibilità di rimanere in gioco. L’unica amarezza è forse non essere riuscite ad arrivare in modo diretto al pubblico da casa, diviso fra sostenitori accesi del loro sorriso e oppositori che hanno contestato alle due ragazze di non essersi mai esposte più di tanto. “Ma chi siete“, “parlate ogni tanto“, sono alcuni dei commenti negativi spuntati sui social in occasione della chiusura del televoto.

