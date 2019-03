Alba Parietti risponde alla finta Barbara d’Urso/ “Corona? Avevo il microfono spento”

Colpo di scena sui social dove Alba Parietti ha un’interessante colloquio con la finta Barbara d’Urso rispondendo ad alcune cose successe nella diretta di ieri dell’Isola dei Famosi 2019 e, in particolare, sul momento in cui è partito l’attacco di Fabrizio Corona a Riccardo Fogli. La pagina più triste di questa edizione del programma è stata scritta ieri sera ma non tanto sull’argomento trattato, visto che chi va in un reality sa bene che finirà in un tritacarne, ma per i toni e i modi in cui questo è avvenuto con un attacco frontale che sicuramente non ha dato la possibilità al cantante di rispondere o dire la sua. Alda D’Eusanio ha subito asfaltato Corona dicendosi magari favorevole ad un suo ritorno in prigione e etichettando Riccardo Fogli un signore in confronto a lui. Ma la vera chicca arriva dai social e tutti coloro che hanno accusato la Parietti di non essere stata attiva in quel momento, ha ricevuto finalmente la risposta che aspettava.

IL BATTIBECCO CON LA FINTA BARBARA D’URSO

In particolare, Alba Parietti si è ritrovata a parlare con la finta Barbara d’Urso su Instagram che l’aveva accusata: “Magari un pochino più incisiva no? Ti ho visto spesso in tv difendere con le unghie e con i denti certi principi di onestà e di rispetto… oggi mi sei apparsa leggermente distaccata…“. L’opinionista dell’Isola dei Famosi ha subito risposto: “Più che distaccata con il microfono staccato.. ho detto che condividevo ciò che ha detto Alda e altro…” e la finta Barbara d’Urso ha subito risposto: Si vabbè potevi dissociarti subito.. non sei una sprovveduta e hai il carattere per farlo”. La discussione tra le due continuerà anche oggi o magari sarà proprio la d’Urso originale a tonare sull’argomento oggi a Pomeriggio 5? Clicca qui per leggere i post.

