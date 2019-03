Amici 18, chi sono i direttori artistici?/ Ermal Meta e Fabrizio Moro al serale?

“Il Serale di Amici 18 sta arrivando e loro due saranno i direttori artistici. Provate a indovinare chi sono!”. È questo il messaggio pubblicato su tutti i social ufficiali di Amici che annuncia l’arrivo di due direttori artistici a capo delle squadre che andranno a sfidarsi nel corso della fase finale del talent di Canale 5. Nel video in questione non vengono svelati i volti dei due direttori artistici, palesemente uomini, ma vengono inquadrati di spalle intenti a camminare. Immagini, quindi, che al momento non svelano granché ma che servono a fomentare la curiosità degli spettatori di Amici 18. Tante le ipotesi fioccate sul web rispetto ai due misteriosi direttori artistici anche se due sono i nomi che dominano sugli altri e si tratta proprio di due cantanti: Ermal Meta e Fabrizio Moro.

AMICI 18, IL SERALE: TUTTE LE PRIME ANTICIPAZIONI

In attesa che venga ufficializzata la data di inizio del serale di Amici 18 (che al momento sarebbe fissata per sabato 30 marzo, come sempre in prima serata su Canale 5), i social del programma hanno inziato a svelare qualche prima anticipazioni in merito al ritorno dei due direttori artistici. Ricordiamo che lo scorso anno, per la prima volta da anni, il serale ha visto l’assenza di queste due autorità che, fino all’anno prima, hanno guidato i ragazzi nelle assegnazioni e nelle sfide. Cosa che ha suscitato non poche critiche da parte di coloro affezionati alla vecchia modalità che torna comunque quest’anno. I nomi dei due coach di Amici 18 verranno sicuramente svelati da Maria De Filippi, probabilmente proprio nel corso dello speciale di sabato.



