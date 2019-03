Amici 18 / Polemiche per Tish, la Celentano chiude le porte a Mowgly

L’ultimo speciale di Amici 18 ha visto altri due allievi conquistare la maglia verde del serale. Una volta tornati in sala relax, qualcuno inizia a fare dei calcoli rispetto ai posti rimanenti al serale. Molto preoccupato è Mameli, convinto che gli ultimi cantanti che riusciranno a conquistare la maglia del serale saranno Ludovica e Jefeo, rimanendo quindi fuori dal gruppo. Tish però è convinta che lui ce la farà e che il numero di allievi al serale sarà 10 e non 12, anche perché oltre i dieci, a suo dire, non ci sarebbe lo standard di talento giusto. Parole, quelle di Tish, che hanno scatenato le critiche del web che trova l’allieva poco umile. Ecco alcuni commenti: “Ragionamento molto egoistico ed egocentrico Tish, di talento Tish ne ha parecchio ma poca umiltà”; e ancora “Tish non sei Beyonce quindi anche meno. Hai altri ragazzi nella stanza che vorrebbero accedere al serale e avere l’opportunità che hanno dato a te, potresti anche rispiarmiarti certe uscite infelici.”

MOWGLY CONTRO LA CELENTANO: ENNESIMO CONFRONTO

Intanto, dopo lo speciale di Amici 18, Mowgly torna a discutere con la maestra Celentano che le ha dato 3 e mezzo, impedendogli ancora una volta di ottenere la media del 9. “Se devo essere malizioso, io dovrei credere che lei ha paura di mandarmi davanti alla commissione e che io possa prendere tutti e tre si e andare al serale. Se per lei non sono un ballerino valido, non capisco che paura ha di mandarmi davanti alla commissione. Mi dia 5 non 3 e mezzo almeno.” sbotta il ballerino. Ma la Celentano replica: “Perché devo dare una possibilità a te e non ad un altro che per me lo merita? Io ho il mio giudizio e tu questa cosa la devi ingoiare. Io sono lì per fare presenza o per dare il mio voto? Mi dispiace mai io mi faccio i miei calcoli, non sto qui a dirti bugie.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA