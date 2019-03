Barbara d’Urso attacca Corona e bacchetta l’Isola/ “Riccardo Fogli? Modo sbagliato”

Argomento caldo nella nuova puntata di Pomeriggio 5 è Riccardo Fogli e quanto accaduto nella diretta dell’Isola dei Famosi tenutasi ieri. Il cantante ha ricevuto un video messaggio di Fabrizio Corona che ha confermato, con parole piuttosto dure, il tradimento di sua moglie Karin Trentini con Gianmarco Celli. La scelta della produzione dell’Isola di mettere in scena una cosa così delicata e le parole di Corona sono criticate dagli ospiti in studio e dalla stessa Barbara d’Urso, che condanna soprattutto il modo di Corona. “Io non voglio entrare nella dinamica del modo in cui è stato detto tutto questo a Riccardo Fogli perché non sono d’accordo neanch’io – esordisce la conduttrice, che continua – ma non sto qui a giudicare o sindacare di colui che ha lasciato quel messaggio perché sapere insomma non abbiamo un buon rapporto anzi non abbiamo proprio rapporto. Ognuno ha il proprio modo di dire le cose, io comunque non l’avrei fatto in quel modo, assolutamente no.”

BARBARA D’URSO BACCHETTA L’ISOLA DEI FAMOSI

Se prima lancia una palese frecciatina a Fabrizio Corona e in parte anche a chi ha scelto di affrontare in questo modo la questione, Barbara d’Urso cerca comunque di spezzare una lancia a favore dell’Isola dei Famosi: “Però purtroppo io conduco dei reality e io so quello che noi autori dei reality diciamo alle persone che scelgono di entrare in un reality come questo. Quando una persona sceglie di entrare sa che tutta la sua vita verrà scandagliata e io ne sono stata protagonista in quest’isola – chiarisce, facendo riferimento a quanto accaduto con John Vitale – sapete bene a cosa mi riferisco, è stata scandagliata la vita di quella persona che era dentro e si è scoperto che aveva scritto delle cose orrende e sessiste contro di me”. Ma a Riccardo Signoretti, che accusa l’Isola di aver messo alla gogna Riccardo Fogli, la d’Urso conclude: “Io non sono d’accordo sul modo, ma ognuno ha un modo e sceglie.” (Clicca qui per il video)

