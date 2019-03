Belen Rodriguez Vs Fabrizio Corona/ “Che schifo”, e lui: “Io non fingo come te!”

Aspettavamo tutti che sarebbe arrivata la risposta di Fabrizio Corona e così è stato. L’ex re dei paparazzi mette da parte i suoi occhi a cuoricino che indossa quando si parla di Belen Rodriguez (a detta di molto solo per spettacolo) e inveisce contro l’argentina accusandola di voler fingere, di mostrarsi per quello che in realtà non è e volendo a tutti costi far apparire la sua vita perfetta nascondendosi dietro la sua famiglia del Mulino Bianco che è molto lontana dalla perfezione. In particolare, usando le storie su Instagram, Corona ha risposto alle parole di Belen Rodriguez sull’attacco a Riccardo Fogli con accuse e rimproveri: “Detto da una persona che finge di essere quello che non è e mostra una vita che non vive… non è male. Il tuo Giudizio Universale sentenziato mediaticamente è la riprova che la “Famiglia del Mulino Bianco” che tanto ostenti non è per te, che senza eccessi di protagonismo in una vita normale e semplice non sai stare“. Come se questo non bastasse, lasciando intendere che la verità su Belen sia un’altra, l’ex re dei paparazzi continua dicendosi vero e sincero a differenza sua: “Io ci metto la faccia, mi prendo le mie responsabilità e non mostro di essere quello che non sono“. Alla fine Corona usa l’hashtag #predicounamoralechenonpratico e alla fine fa direttamente il nome della sua ex, la donna che dice di amare alla follia e che ha messo tra le più importanti della sua vita: “Il significato e il senso della vita lasciali perdere non stiamo parlando di Reality show.. gorda mia!! Ti prego…”. (Hedda Hopper)

LA QUESTIONE FOGLI

La critica più dura a Fabrizio Corona e alla puntata di ieri dell’Isola dei Famosi 2019 arriva proprio da una donna molto vicina all’ex re dei paparazzi, da una persona che sicuramente conosce i metodi dell’ex re dei paparazzi e che ieri sera non ha potuto far altro che prenderne atto. In molti sapevano già che lui sarebbe stato protagonista della serata con uno scontro con Riccardo Fogli sulla questione tradimento e tutti si aspettavano un po’ la conferma di questo presunto atto ai danni del cantante ma le parole con le quali Corona ha inveito contro un 70enne è stato davvero un brutto capitolo del programma. La notizia o i rumors sarebbero potuti arrivare a Fogli in modo diverso magari per voce della conduttrice e con una serie di immagini ma non è stato così e il pubblico si è indignato proprio come ha fatto la bella argentina.

LE PAROLE DI BELEN RODRIGUEZ

Belen Rodriguez ha diviso la sua serata tra il debutto di Stefano De Martino alla conduzione di Made in Sud e quella dell’Isola dei Famosi dove suo fratello Jeremias è stato eliminato per ben due volte, ma alla fine, tra i vari commenti e le foto postate nelle sue dirette, l’argentina ha detto la sua anche sull’affair Fogli. In particolare, fermando quel momento con un’immagine (che non mostra Fabrizio Corona), Belen ha rilanciato: “Che schifo, non si gioca con la vita degli altri”. Naturalmente non si capisce bene se l’argentina sia proprio contro quello che ha fatto il suo ex o contro il modo in cui il programma ha gestito la situazione, ma rimane il fatto che oggi quelli che arrivano dalla rete sono solo commenti negativi su tutto quello che è successo. Toccherà a Corona adesso rispondere a tutti, ex fidanzata compresa.



