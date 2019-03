Benny/ Uomini e donne, dalla lite con Delia a 4 corteggiatrici ma…

Benny ancora protagonista di Uomini e donne? Certo che sì. Quello che arrivò nel programma con il nome di Beniamino pronto a promettere mari e monti alla bella, e difficile, Angela di Iorio, alla fine non solo ha liquidato quest’ultima ma è rimasto nel programma con grande successo visto che ha avuto modo di conoscere un’altra dama, Delia. Proprio con lei è uscito a ballare ma le cose non sono andate come previsto visto che, una volta tornati in studio, i due hanno finito per litigare. Mentre lui ha evidenziato il fatto che la moglie morta è più giovanile di lei, quest’ultima ha accusato il cavaliere di mentire e di voler trovare una scusa per non conoscerla più. Alla fine è stata Maria De Filippi a tagliare la testa al toro chiedendo chiaramente al cavaliere se interessato o meno a Delia e rispondendo un sonoro no come risposta.

LE RICERCHE DI BENNY CONTINUANO…

A questo punto la dama ha accusato Benny di essere alla ricerca di una ragazza giovane ma lui ha subito ribadito che, proprio come durante la presentazione, lui è alla ricerca di una donna tra i 60 e i 65 anni e anche se ci sono belle donne in studio, sono giovani per lui. Le cose potrebbero cambiare proprio nella puntata di oggi visto che, secondo le ultime anticipazioni, sembra che per lui arriveranno non due ma ben quattro corteggiatrici pronte a conoscerlo. Benny farà parlare tutte e quattro le signore ma sembra che solo una di loro potrà spuntarla e conoscerlo anche al di fuori del programma, cosa succederà poi una volta fuori dallo studio e quali sono le caratteristiche di questa dama che lo ha colpito? Lo scopriremo solo oggi e domani pomeriggio quando Uomini e donne tornerà in onda.

