Dalila Di Lazzaro, Vieni da Me/ Dall’incidente al figlio morto: “Le donne forti…”

Il pomeriggio di Rai1 si tinge di rosa con Caterina Balivo alla conduzione del suo Vieni da Me e con un ospite speciale, Dalila di Lazzaro. La bella e coraggiosa attrice che ha dovuto fare i conti con anni di violenze e con una natura matrigna che le ha portato via molto e lasciandola nel completo dolore e costretta a contare solo sulle sue forze. Figlia di una sarta e di un pugile, Dalila di Lazzaro ha sicuramente molto da raccontare e se non si vuole andare troppo indietro con il tempo, quando a soli cinque anni ha subito la prima violenza, o al rapporto conflittuale con i suoi genitori, sicuramente possiamo fermarci all’inizio degli anni ’90 quando, nel pieno della sua carriera grazie all’aiuto del produttore Conti, marito di Sophia Loren, si è chiusa nel dolore più profondo, quello della morte del figlio Christian Di Lazzaro ucciso da un pirata della strada.

IL DOLORE HA SEGNATO LA SUA VITA TROPPE VOLTE MA…

Proprio nelle scorse settimane, ospite a La Vita in Diretta, ha parlato di questo suo dolore e di come è riuscita a resistere e sopravvivere alla morte del suo unico figlio. Come se non bastasse, a complicare la sua vita già martoriata dal destino, ci ha pensato un brutto incidente automobilistico in cui ha riportato la frattura della prima vertebra del collo che le ha “regalato” una forma di dolore cronico che si è aggiunto a quello psicologico. In realtà nemmeno questo è riuscito a piegarla e lei stessa ospite nel programma di Rai1 ha voluto ribadire: “Le donne forti sono quelle che cadono e si rialzano imparando tante cose. Subentra poi una leggerezza e tutto si affronta con il sorriso che non si aveva neppure da giovani”. La sua è una storia struggente che avrebbe piegato molte donne e sicuramente tanti uomini ma lei vuole essere ancora portavoce del fatto che alla fine, se si ha una ragione, c’è sempre la voglia di farcela e la forza di affrontare alcune cose e ancora: “Il buio mi ha fatto vedere la luce, una luce particolare. Ora sono una persona serena. Vedo tante ingiustizie intorno a me: ego smisurato e volgarità, tutto questo non mi appartiene”. Cos’altro racconterà oggi della sua drammatica ma forte e reale vita ospite a Vieni da Me? Ecco il post con l’annuncio della sua partecipazione al programma:





