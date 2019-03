Eva Henger contro L’Isola dei Famosi? / “Povero Riccardo Fogli. Che mer*e!”

Nella diretta dell’Isola dei Famosi in onda questa sera, 4 marzo, Riccardo Fogli ha ricevuto il video messaggio di Fabrizio Corona che gli ha confermato il tradimento di sua moglie Karin Trentini. Un confronto che, da casa, era atteso ed è stato visto da tanti. Tra questi c’è anche Eva Henger che l’Isola l’ha vissuta in prima persona e, chi l’ha seguita, conosce bene la polemica che l’ha vista protagonista e le tensioni nate anche con Alessia Marcuzzi. Una premessa che forse meglio spiega lo sfogo pubblicato su Instagram dalla Henger proprio in seguito alla visione del confronto tra Corona e Riccardo Fogli. Una scena che proprio non è piaciuta alla Henger che ha deciso di commentare l’accaduto proprio attraverso i suoi social e con parole non proprio delicate.

BELEN RODRIGUEZ COME EVA HENGER

“Non so voi ma io mi sento male per Riccardo Fogli. Poverino! Che mer*e!” sono le parole scritte e pubblicate da Eva Henger su Instagram dopo la scena in questione. La spettacolarizzazione di questo presunto tradimento sta suscitando le critiche di molti e sembra proprio che quelle della Henger siano per la produzione dell’Isola dei Famosi che permette tutto questo. Ma, come Eva, anche un’altra nota showgirl sbotta per quanto appena visto su Corona Vs Riccardo Fogli. Stiamo parlando di Belen Rodriguez che, sempre attraverso Instagram, scrive: “Dico solo…. che schifo! Non si gioca con la vita degli altri, la vita è una cosa sacra, com’è che il rispetto non ha più valore? Vergogna!” sbotta la showgirl argentina.

