Georgette Polizzi/ “Da quando ho la sclerosi multipla vivo una vita parallela”

Georgette Polizzi sarà protagonista della quarta e ultima puntata di “Giovani e influencer”, il programma di Rai2 che andrà in onda stasera alle 23.30. L’ex concorrente di Temptation Island si occupa di mode e life style, ma rispetto agli altri giovani influencer si trova a dover affrontare una nuova sfida, che racconta anche attraverso i suoi canali social. Georgette Polizzi da un anno combatte con la sclerosi multipla, quindi alle sue attività alterne le cure in ospedale, sostenuta dal fidanzato che lavora con lei. «Ho cominciato a vivere una vita parallela», ha raccontato in un video che anticipa l’intervista che andrà in onda stasera. «C’è la Poli stilista e la Poli ammalata, ma c’è anche la Poli influencer, lavoratrice e ammalata, che le racconta entrambe». Nei giorni scorsi a TvZap ha spiegato perché nel maggio dello scorso anno ha deciso di raccontare la sua battaglia contro la sclerosi multipla e il duro percorso per rialzarsi e andare avanti. «L’ho fatto per esortare chi nella mia situazione, combatte ogni giorno con le difficoltà della vita. Tutti abbiamo bisogno di energia positiva per affrontare le avversità, ed io mi sento di dare il mio contributo portando la mia esperienza».

GEORGETTE POLIZZI, LA SCLEROSI MULTIPLA E LE NOZZE

Ma Georgette Polizzi ha avuto a che fare anche con molti haters dopo l’avventura a Temptation Island. «Gli haters ci saranno sempre, purtroppo. L’unica cosa da fare è non dar loro corda anche se è difficile, perché alcuni commenti a volte sono veramente di una cattiveria inaudita. A volte sto zitta e passo oltre, altre volte rispondo a tono», ha spiegato la giovane influencer a TvZap. Ora comunque è presa dai preparativi del matrimonio con il suo Davide Tresse. Le nozze verranno celebrate il 15 settembre dopo anni di convivenza. Si sa ancora poco sulla cerimonia, che dovrebbe tenersi in Veneto, dove la coppia vive. Per ora George Polizzi ha fatto sapere che intende condividere quel momento con i suoi follower, come hanno fatto Chiara Ferragni e Fedez. «Certamente. Sarà un matrimonio all’insegna della pazzia, proprio come lo siamo io e Davide. Niente di minimamente convenzionale…però condivideremo quel giorno con i nostri follower che in questi anni ci hanno seguito e supportato».

“Ho cominciato a vivere una vita parallela”

Questa sera dopo #IlCollegio torna #giovanieinfluencer 🤳

Tra le web star protagoniste dell’ultima puntata @georgettepol influencer di lifestyle e stilista che da un anno combatte contro la #sclerosimultipla @AlbDOnofrio pic.twitter.com/T5XlAktsU1 — Rai2 (@RaiDue) 5 marzo 2019





