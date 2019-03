Il Collegio 2019, 4a puntata/ Eliminati e diretta: nuova gita e ribellioni in arrivo

Martedì 5 marzo, in prima serata su Raidue, va in onda la quarta e penultima puntata de Il Collegio 2019. Dopo il grande successo ottenuto dalle prime due edizioni, quella attualmente in onda è un’edizione particolarmente fortunata. Gli ascolti, infatti, stanno premiando il programma, realizzato in collaborazione con Magnolia (Banijay Group), è tra le trasmissioni più viste soprattutto dal pubblico giovane. La terza puntata ha così incollato davanti ai teleschermi 2milioni 300mila spettatori, pari al 10% di share, con un picco del 14,31%. Sul target 8-14 anni, lo share ha raggiunto il 41,4% mentre tra e ragazze ha raggiunto addirittura picchi del 49,3%. Molto seguito anche sui social, Il Collegio ha ottenuto il primo posto nei trend topic di Twitter in Italia e il settimo posto nella classifica mondiale.

IL COLLEGIO 2019: UNA NUOVA GITA

Nonostante le espulsioni di Evan e Michael, l’animo ribelle dei ragazzi continua ad avere la meglio. Gli studenti continuano ad essere insofferenti nei confronti delle regole dell’istituto. La quarta settimana si apre con una nuova gita. I professori invitano così tutti gli studenti a tenere un comportamento corretto e ad osservare le regole per trarre vantaggio dal viaggio d’istruzione anche in vista dell’esame che si avvicina. Tuttavia, le punizioni, i discorsi motivazionali del professor Maggi e persino la promessa di una pizza non cambiano la situazione. In classe, le materie che emozionano a tratti gli studenti sono l’arte e la letteratura, ma durante le ore di matematica e geografia, gli alunni tirano fuori i peggio scatenando anche a dura reazione degli insegnanti, spinti ad assumere un atteggiamento sempre più autoritario per farsi rispettare. La severa discipina del 1968, dunque, fatica a mettere in riga i ragazzi di oggi.

NUOVE ESPUSIONI IN ARRIVO?

Dopo le espulsioni di Evan, reo di essersi tagliato i capelli senza permesso, e di Michael, reo di aver avuto un comportamento da buffone durante l’interrogazione di matematica, ci saranno nuovi provvedimenti disciplinari nella quarta puntata de Il Collegio? Nonostante l’avventura stia per giungere al termine, i ragazzi faticano ad accettare le rigide regole dell’istituto. Anche i voti non sono altissimi. Con l’esame orae alle porte, gli studenti che dovranno dare una svota alla propria situazione sono sicuramente Cora Fazzini e Matias Caviglia, i peggiori della scorsa settimana. Decisamente migliore, infatti, la situazione di Riccardo Tosi e Noemi Ortona. Cora e Matias, dunque, riusciranno a portare a casa voti più decenti? Vi ricordiamo che la classe è formata da Alice De Bortoli, Alice Carbotti, Cora Fazzini, Marilù Fazzini, Giulia Mannucci, Jennifer Poni, Nicole Rossi, Noemi Ortona, Elia Libero Gumiero, Esteban Frigerio, Gabriele De Chiara, Matias Caviglia, Riccardo Tosi, William Carrozzo, Youssef Komeiha e Luca Cobelli.



