Il Segreto, puntata serale/ Anticipazioni 5 marzo: l’atroce scoperta di Elsa

Dopo la pausa della scorsa settimana, oggi, martedì 5 marzo, doppio appuntamento con Il Segreto. La soap opera spagnola più amata in Italia vi aspetta alle 16.25 su canale 5 e alle 21.25 su Rete 4 per una puntata speciale che cambierà le sorti di Elsa e Isaac, i nuovi protagonisti romantici di Puente Vejo, la cui storia sta conquistando sempre di più anche il pubblico italiano. Dopo aver accettato il matrimonio di Isaac e Antolina, Elsa ha ritrovato l’affetto del padre che credeva morto, ma qualcosa sta per sconvolgere nuovamente la sua vita. Dal passato, infatti, un’atroce scoperta causerà un profondo dolore ad Elsa. Isaac, invece, pur volendo assumersi le proprie responsabilità sposando Antolina, non riesce a dimenticare il suo passato con Elsa e, nella puntata in onda questa sera, prenderà una decisione importanti. Problemi, infine, anche per Julieta, ma cosa accadrà con esattezza? Andiamo a leggere tutte le anticipazioni.

IL SEGRETO: LA SCOPERTA DI ELSA

Dopo aver deciso di restare a Puente Vejo nonostante l’amarezza per non poter vivere il suo amore con Isaac che aspetta un bambino da Antolina con cui si sposerà presto, Elsa pensava di poter essere nuovamente felice insieme al padre, ritrovato dopo aver creduto di averlo perso per sempre. Tuttavia, dopo il ritrovamento di una lettera scritta dal fratello Jesus, Elsa si renderà conto che proprio il fratello e Antolina avevano messo su un complotto per lei e Isaac durante il matrimonio. Elsa cercherà così di convincere il padre che è stato Jesus l’autore del massacro, ma di fronte alla titubanza dell’uomo, comincerà a credere che il padre abbia sempre coperto Jesus. Isaac, nel frattempo, deciderà di affrontare Amancio per spiegargli come sono andate le cose tra lei, Elsa e Antolina e accuserà l’uomo di aver volutamente fatto soffrire la figlia.

JULIETA IN PERICOLO?

Saul e Julieta sono intenzionati a vivere la loro storia d’amore, ma prima di poter uscire allo scoperto, devono ancora dimostrare la colpevolezza di Prudencio, autore del tentato omicidio di Saul. Nella puntata serale de Il Segreto, Julieta si metterà nuovamente in pericolo nella speranza di trovare un indizio o una prova certa che confermi ciò che ha sempre creduto. Credendo di non avere nessuno intorno alla villa, Julieta comincerà a frugare tra gli oggetti personali di Fernando. La giovane, però, sarà sorpresa dal figlio di Olmo Mesìa che, tuttavia, proporrà un accordo: accetterà di collaborare con Julieta e gli altri a patto che comincino a fidarsi si lui. Julieta deciderà di accetta, ma Mauricio, per prudenza, non perderà di vista le mosse di Fernando.



