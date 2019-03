Luke Perry, il ‘nostro’ Dylan è morto/ Da Beverly Hills alla vita reale: “papà-eroe”

Una generazione intera (e forse qualcosa di più) si è risvegliata da un colpo durissimo ieri sera con l’annuncio della morte di Luke Perry: è morto il “nostro” Dylan di Beverly Hills, una delle figure più iconiche della tv e del cinema degli Anni 90. 52 anni, dopo l’ictus che lo aveva colpito lo scorso 27 febbraio non si è mai riuscito a riprendere e per giorni al suo capezzale i suoi cari (tra gli altri, la fidanzata Wendy Madison Bauer, l’ex moglie Minnie Sharp, la madre Ann Bennett, il patrigno Steve Bennett, il fratello Tom Perry, la sorella Amy Coder) sono riusciti a dargli il lungo, struggente, addio. Era un semplice attore e neanche così “fortunato” negli anni a venire dopo le esperienze di Beverly Hills 90210, eppure a vedere la reazione del mondo “reale” oltre a quello dello star system, Luke Perry è come se ci suggerisse una diversa chiave di lettura: se ne va una generazione, un modo di interpretare quel sogno ribelle di molti anni addietro (alla James Dean) in un mondo però cambiato e sempre più “secolarizzato”. L’essere diverso per copione in realtà, a vedere i messaggi di amici e famiglia, era esattamente quello che era il “nostro” Dylan nella sua vita di tutti i giorni: «Non posso parlarne qui perché inizierei letteralmente a piangere, ma lo amo e lui lo sa. È Luke, è il mio Dylan» ha detto la sua “fidanzatina” nella fiction di Beverly Hills, “Brenda” Shannen Doherty.

L’ANEDDOTO SULL’AEREO: “L’EROE COL PALLONCINO”

«Luke Perry. Tu rendevi ogni situazione migliore, amico mio. La tua eleganza, il tuo umorismo, il tuo fascino e il tuo cuore gigante, hanno ispirato e incantato così tanti di noi in innumerevoli occasioni, con brillante aplomb. Riposa in pace. Sono davvero onorato di averti conosciuto in tutti questi anni», racconta sui social l’amico e attore Charlie Sheen, mentre la bella Sarah Michelle Gellar (protagonista di Buffy e altre serie degli Anni Novanta) riesce forse ad “accomunare” quanto tantissimi stanno scrivendo, anche persone normalissime e lontane dallo star system «La mia intera esperienza alla scuola superiore è stata plasmata da Brenda e Dylan. Ora devo tenere la mano della mia cara amica Shannen Doherty, mentre piange la perdita di Luke Perry. Non doveva andare così. Spero che la sua famiglia sappia quante vite ha toccato». Dagli Usa all’Italia e in ogni parte del mondo dove quella storia d’amore è stata vista e “sognata”: ma “Dylan” Luke Perry era prima di tutto un uomo e un padre e chi secondo noi è riuscito a raccontarcelo meglio in queste ore convulse dopo la tremenda notizia della morte è stato l’attore e regista Colin Hanks. Il figlio di Tom Hanks su Instagram ha postato un aneddoto straordinario sulla vita di Perry, finora mai “svelato”: «Perry una volta mentre era in aereo riuscì a calmare due fratellini in lacrime. L’ho incontrato solo una volta ma la storia è troppo bella per non essere condivisa in questo momento». In quel volo due ragazzini non riuscivano a smettere di piangere e ad un certo punto «dalla prima classe arriva un uomo: cappello, barba, occhiali da sole. Gonfia un palloncino, lo lega trasformandolo così in una spada. Si inginocchia, testa calata e braccia in su. In un secondo i bambini si sono calmati». Era Luke che poi confessò ad un meravigliato Colin Hanks di andare sempre in giro con alcuni palloncini per “casi” del genere: «l’uomo del palloncino/eroe» lo chiama Hanks, ribadito anche da Jack e Sophie che per Dylan erano “i” bambini, i suoi. «Era un papà fantastico, molto pratico, così orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato». Ciao Luke, il “nostro” Luke.

