Pamela Barretta e Stefano Torrese/ Uomini e donne, lite tra segnalazioni e Roberta…

Pamela Barretta e Stefano Torrese saranno i protagonisti della nuova puntata di Uomini e donne che oggi tornerà in onda con gli over del programma e con importanti rivelazioni proprio sulla possibile coppia. Le cose tra loro continuano a non andare bene e se in un primo momento sembrava che fossero destinati a lasciare il programma insieme ma così non è stato. Le liti hanno preso il sopravvento e mentre Pamela ha rivelato di non fidarsi molto di quello che pensa e dice Stefano, quest’ultimo la accusa del contrario ovvero di voler attirare l’attenzione e di non voler lasciare il programma proprio per questo motivo. A peggiorare le cose ci ha pensato Roberta di Padua per quello che sembrava un potenziale quadrato amoroso in cui Riccardo Guarnieri sembra essere interessato a Pamela mentre Stefano potrebbe consolarsi proprio con Roberta.

LO SCONTRO TRA PAMELA E STEFANO

Ci sarà un valzer di coppie in quest’ultimo scorcio di stagione di Uomini e donne e del trono over? Giorno 6 dame e cavalieri saranno nuovamente nello studio per una nuova registrazione ma sembra che per loro non ci siano novità importanti, almeno così sembra dalle anticipazioni della puntata di oggi. Questa volta a mettere zizzania tra Pamela e Stefano arriva una segnalazione che riguarda proprio quest’ultimo reo di essersi intrattenuto con una ragazza fuori dalla discoteca (almeno secondo un video che le è giunto tramite social). Come se questo non bastasse, sempre via social, sembra che Stefano si sia mostrato interessato alla bella Roberta. Cos’altro succederà adesso tra i due? Alla fine i due dovranno trovare una via d’uscita oppure chiudere per sempre il loro rapporto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA