Sole a catinelle/ Video, su Canale 5 il film con Checco Zalone (oggi, 5 marzo 2019)

Sole a catinelle va in onda stasera, martedì 5 marzo 2019, su Canale 5. Si tratta di una pellicola italiana nel 2013 dalla casa cinematografica della Medusa Film in collaborazione con Taodue e Mediaset Premium mentre la distribuzione ai botteghini è stata gestita dalla sola Medusa Film. La regia è stata affidata a Gennaro Nunziante il quale ne ha anche scritto il soggetto e la sceneggiatura in collaborazione con Checco Zalone che ne è il principale protagonista. Il montaggio è stato eseguito da Pietro Morana, le musiche sono state composte dallo stesso Checco Zalone, i costumi indossati sul set portano la firma di Marina Roberti mentre nel cast sono presenti tra gli altri Robert Dancs, Miriam Dalmazio, Aurore Ergury, Valeria Cavalli e Orsetta De Rossi.

Sole a catinelle, la trama del film

Andiamo a vedere la trama di Sole a catinelle. Un meridionale trapiantato al nord sposato e padre di un bambino sta cercando di trovare la propria occupazione ideale ma nel frattempo si dedica alla vendita porta a porta di vari dispositivi elettronici per la pulizia della casa. La sua vita sentimentale sta attraversando un periodo complesso in quanto sua moglie non riesce più a sopportare il proprio modo di fare e soprattutto le sue tante promesse non mantenute. Nell’ultimo periodo ha deciso di andare a vivere da solo seppur mantenendo i contatti con il proprio amato figlio che sta per terminare il proprio anno scolastico. Il padre in un momento di enfasi promette al figlio una vacanza estiva straordinaria a patto che lui prenda tutti 10. Una situazione abbastanza difficile da prefigurarsi ma che tuttavia avviene e così l’uomo si vede costretto a mantenere la promessa fatta al figlio onde evitare nuove polemiche con la madre. Facendo leva sulla propria fantasia e sulla sua capacità di arrangiarsi sempre e comunque decide di inventarsi una vacanza che vedrà lui stesso e suo figlio andare per qualche giorno presso una sperduta masseria del Sud Italia per fare compagnia alla propria zia. Naturalmente questa non è la vacanza che aveva sempre sognato il figlio anche perché la casa di campagna è sprovvista di ogni comfort moderno ed in particolare non è possibile vedere la televisione e giocare a qualsiasi genere di videogioco. Dopo qualche giorno il padre non avendo modo di reperire risorse per pagare la vacanza promessa al figlio decide di ritornare dalla madre che è in partenza con il nuovo compagno per una vacanza in una famosa località balneare. Tuttavia durante il tragitto che porta dalla masseria la sede della vacanza della madre succederanno una serie di situazioni che travolgeranno del tutto la vacanza facendola diventare una bellissima avventura al termine della quale l’uomo finalmente è riuscito ad ottenere in maniera casuale il successo lavorativo che tanto desiderava. Questo sarà anche il modo per riuscire ristabilire i contatti con la moglie e quindi formare finalmente una famiglia unita e felice.

Il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA