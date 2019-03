Una Vita, puntata serale/ Anticipazioni 5 marzo: Olga seduce Diego, Blanca sconvolta

Nuovo appuntamento con Una Vita che oggi, martedì 5 marzo, va in onda con un doppio appuntamento. Oltre a quello pomeridiano delle 14.10 su canale 5, la soap opera spagnola va in onda anche alle 22.30 su Rete 4. Al centro della nuova puntata della nuova soap opera spagnola ci saranno soprattutto Blanca e Diego. Mentre la prima è intenzionata a fare de marito Samuel il padre di suo figlio, Diego sta cercando di dimenticare la cognata andando avanti con la sua vita. Per farlo, però, ha cominciato a corteggiare Olga. Come reagirà Blanca quando lo scoprirà? Nel frattempo, Ramon e Lolita cercheranno di aiutare Antonito, ancora nei guai, mentre Felipe per non mettere in pericolo Celia, la allontanerà da lui, come cosa accadrà esattamente? Andiamo a scoprire insieme tutte le anticipazioni.

UNA VITA: OLGA SEDUCE DIEGO

Olga è intenzionata ad avere la propria vita ad Acacias 38 e, per inserirsi nella vita di tutti, decide che è arrivato il momento di avere anche una storia d’amore. Il presceto è Diego che, da parte sua, sta cercando di dimenticare Blanca. Diego, così, confessa a Felipe che sta frequentando una donna, ma non gli dice che si tratta di Olga. Blanca, inoltre, ignara di tutto, continua a dare consigli alla sorella su come sedurre un uomo. I consigli di Blanca hanno effetto dal momento che, poco dopo, Olga e Diego si baciano. Olga, così, può festeggiare per essere riuscita a sedurre il cognato di sua sorella. Il giorno successivo, Olga e Diego si presentano a casa di Blanca prima di andare ad una mostra e la moglie di Samuel resta sconvolta dalla vista della sorella e dell’uomo che ama insieme.

IL SACRIFICIO DI FELIPE

Nella puntata di Una Vita in onda questa sera, ci sarà spazio anche per le pene di Felipe. Mentre Lolita e Ramon cercano di aiutare Antonito, Felipe, dopo aver ricevuto il biglietto contenente una minaccia da parte di un uomo che poi comincia a controllare tutte le sue mosse, decide che, per proteggere Celia, deve allontanarla da lui. Felipe, così, confessa a Celia che lui non è l’uomo giusto per lei perchè non è il tipo che si accontenta di una sonna donna. Celia, però, non crede affatto alle sue parole ed è convinta che stia mentendo. Liberto, dopo aver scoperto che Simon, in reatà, è il figlio illegittimo di sua zia Susana, nonostante la delusione per la mancata fiducia che la donna ha avuto nei suoi confronti, decide di perdonarla accogliendo Simon in famiglia a cui propone di darsi del tu.





