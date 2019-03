Uomini e Donne/ Angela Nasti e Davide Digeso: liti e provocazioni (Trono Classico)

Continua tra alti e bassi il trono di Angela Nasti a Uomini e Donne. Se in tv vanno in onda le sue prime esterne, le registrazioni del trono classico sono molto più avanti e palesano un interesse per Davide Digeso sempre più forte. L’arrivo di Giulia Cavaglià, che ricordiamo essere la nuova tronista, cambierà però le carte in tavola. Il corteggiatore, così come Giulia, inizierà ad interessarsi a lei, dichiarandosi anche pronto ad un invito in esterna. Novità che farà però infuriare la Nasti che, pur avendo sempre sottolineato quanto per lei sia importante l’aspetto fisico in un uomo (cosa che non avrebbe ritrovato in Davide), apparirà molto infastidita dall’interesse di lui a Giulia. D’altronde, a minare la conoscenza di Angela e Davide è stato all’inizio il comportamento della tronista e i suoi numerosi appunti su di lui.

DAVIDE E ANGELA AI FERRI CORTI?

Davide Digeso, infatti, ha chiarito come Angela Nasti debba stare attenta perché “passare da primadonna a fenomena è un attimo”. L’interesse di Davide nei confronti di Giulia però si svelerà essere soltanto una sorta di provocazione nei confronti della Nasti. Come svela il vicolodellenews, nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, Davide infatti dichiara che, anche se Giulia vorrà uscire con lui o, comunque, tentare di trattenerlo qualora lei lo mandasse via, lui andrà via comunque perché interessato soltanto ad Angela. La tronista, però, è convinta che lui si sia montato la testa e si stia creando un personaggio. Questo offende Davide e mina ulteriormente la loro conoscenza. Come continuerà questa conoscenza?

