Uomini e Donne / Michele e Claudia, è davvero finita? Parla il cavaliere (Trono Over)

Nello studio del trono Over di Uomini e Donne stava per nascere una nuova coppia, poi il complimento ad un’altra dama ha messo tutto in discussione. Claudia Montichiara non ha affatto apprezzato il complimento fatto da Michele Loprieno a Pamela Barretta, tanto da decidere di chiudere con lui in diretta. Una rottura però non proprio netta da parte della dama, che è parsa comunque tentennante. Da parte sua, Michele è predisposto a riprendere la conoscenza. Alle pagine del magazine di Uomini e Donne, però, ha tenuto a chiarire: “Io non devo riconquistare Claudia perché non ho fatto nulla di male. – ammette il cavaliere – Sul mio complimento a Pamela avevamo già discusso la settimana scorsa ma la cosa era rientrata. La questione si era conclusa con una telefonata che tra l’altro era finita tra i sorrisi. Lei mi ha detto di aver compreso il mio punto di vista ma evidentemente il tarlo le è rimasto dentro.”

MICHELE E CLAUDIA: “ECCO PERCHÈ HA VOLUTO ROMPERE”

Per Michele, le motivazioni che hanno portato Claudia a fare un passo indietro nei suoi confronti a Uomini e Donne sarebbero infatti altre. Al Magazine, infatti, confessa: “Claudia ha paura di noi. Lei ha evidentemente delle cose sue personali da risolvere nonostante giorni fa, quando eravamo soli in macchina, mi abbia detto delle frasi importanti ammettendo che si sta innamorando di me.” Michele, comunque, si sbilancia e sui suoi sentimenti svela: “Io non so se la amo ma di certo quello che provo per lei è una buona imitazione dell’amore, e lei lo sa. – e conclude – Mi stavo lasciando andare e per me non è facile perché non ho figli, non so cosa vuol dire averne e perché alcuni miei amici hanno vissuto esperienze davvero difficilissime con donne che hanno la situazione familiare di Claudia ma io mi sto fidando di lei.” Riusciranno a riappacificarsi?

