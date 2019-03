Viola Valentino difende Riccardo Fogli/ “Corona uno stron*o, lo fa morire sull’Isola”

Viola Valentino ci ripensa. L’ex moglie di Riccardo Fogli si era lasciata andare nelle scorse ore ad un commento “vendicativo” sul presunto tradimento di Karin Trentini nei confronti del cantante:”La calunnia è un venticello, se questo si trasformerà in tempesta capirà cosa significa aver fatto del male. Io sono stata tradita mille volte. Voglio vedere, se fosse vera questa cosa, se la accetterà con dignità come me”. Visto però il trattamento riservato a Riccardo Fogli da Fabrizio Corona, autore di un videomessaggio in cui svela al cantante – senza il minimo tatto – la presunta relazione tra la moglie Karin e l’amico Giampaolo Celli, Viola Valentino si è sentita di intervenire sul suo profilo Instagram a difesa del suo ex marito. La dimostrazione evidente che al di là delle polemiche tra i due resta un affetto importante di fondo…

VIOLA VALENTINO, “CORONA UNO STRON*O”

Cos’ha scritto Viola Valentino su Riccardo Fogli su Instagram? La cantante ha esordito:”Ciao #animebelle questo è il buongiorno che ho ricevuto questa mattina è inutile dirvi che sono molto triste e molto incaxxata sono tutti delle belve non si può ridurre un uomo in queste condizioni, lo stanno massacrando e per il bene che gli ho voluto e che gli voglio ancora è meglio che non incontri mai quello stronxo di corona!!!!!!”. Parole evidentemente molto pesanti quelle di Viola Valentino nei confronti dell’ex re dei paparazzi, protagonista di un’invettiva per nulla delicata nei confronti di un uomo che, se le sue rivelazioni fossero confermate, si troverebbe a dover affrontare il dolore di un tradimento da parte della moglie. Viola Valentino poi conclude:”Riccardo l’isola la deve vincere e non morirci. Con affetto la tua ex Moglie.. (viola)”.





