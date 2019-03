Yuri Rambaldi e Federica Pacela/ Faccia a faccia a Pomeriggio 5: tutto sul tradimento

A Pomeriggio 5 è tempo di chiudere una parentesi aperta qualche settimana fa in merito ad un concorrente dell’Isola dei Famosi 2019. Stiamo parlando di Yuri Rambaldi e del mistero sulle sue fidanzate. Roger Garth, nel salotto di Barbara d’Urso, ha svelato che la ragazza bionda, Michela, che abbiamo visto nello studio dell’Isola non sarebbe l’unica fidanzata dell’ex naufrago, visto che fino a pochi giorni prima era insieme alla modella Federica Pacela, alla quale avrebbe anche regalato un anello. Una storia confermata anche dalla stessa Federica, ospite la settimana successiva proprio dalla d’Urso. “Io e Yuri effettivamente siamo stati insieme dal 2016 al 2017 per un breve periodo di tira e molla. – ha raccontato la Pacela – Poi tutto il 2017 non ci siamo più visti anche se lui ha ritentato di riconquistarmi. Mi ha portato delle rose chiedendomi a novembre del 2017 chiedendomi di tornare con lui, ma anche in quel momento era fidanzato con un’altra”.

YURI E FEDERICA PACELA, FACCIA A FACCIA A POMERIGGIO 5

La cosa è stata successivamente confermata anche da Yuri Rambaldi e proprio nello studio di Pomeriggio 5. Federica Pacela aveva infatti raccontato di come la loro storia era ufficialmente finita dopo la sua avventura a Saranno Isolani e di come lui le avesse chiesto di continuare, trovandosi un no come risposta. Lo stesso Yuri ha poi confermato il tradimento, sottolineando come lui sia uno che “tradisce”. Oggi Yuri e Federica saranno protagonisti di un faccia a faccia nello studio di Pomeriggio 5 dove, per la prima volta dall’uscita di questo gossip, i due avranno modo di chiarire l’intricata vicenda.

